عاجل!! تعرف على موعد صرف رواتب حساب المواطن بالمملكة الدفعة 79

يترقب المواطنون السعوديون من مستحقب حساب المواطن بفارغ الصبر صرف الدفعة التاسعة والسبعين من برنامج حساب المواطن، والذي يعتبر من أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يأتي موعد الصرف المتوقع في وقت هام، إذ يتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مما يزيد من أهمية هذه الدفعة للكثير من المستفيدين، كما كان هناك توقعات بأن تشهد هذه الدفعة زيادة في الرواتب بسبب احتمال صدور مكرمة ملكية تخص مستفيدي الضمان الاجتماعي.

الآن تعرف على موعد صرف حساب المواطن

هذا وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهلية حساب المواطن لشهر يونيو، حيث أدى هذا الإعلان المبكر إلى زيادة الترقب بين المستفيدين الذين شملتهم أهلية حساب المواطن، كما أكدت الوزارة أن موعد الصرف المعتاد للرواتب لن يتغير وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف اليوم العاشر من الشهر الميلادي عطلة للبنوك، وحيث أن يوم 10 يونو الجاري سيكون يوم اثنين، فسيتم الصرف في الموعد المحدد.

شروط استحقاق الدعم المقدم من حساب المواطن

للحصول على دعم حساب المواطن، هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها لضمان استحقاقهم للدعم، تشمل هذه الشروط:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية، ولكن يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

الإقامة: ينبغي أن يكون المتقدم مقيماً داخل المملكة العربية السعودية، وألا يكون قد أقام خارجها لأكثر من 90 يوماً خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.

تقديم الوثائق: يجب توفير كافة الوثائق والمستندات اللازمة لإكمال عملية التقديم بنجاح، على ان تشمل تلك الوثائق الهوية الوطنية، وعقد الإيجار، وفواتير الخدمات، وغيرها من الوثائق التي تثبت استحقاق المتقدم للدعم.

الدخل الشهري: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد الأقصى الذي يمنع الحصول على الدعم، يتم تحديد هذا الحد بناءً على عدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي.

السكن المستقل: يجب أن يكون المتقدم مقيماً في سكن مستقل، مما يعني أن يكون لديه عقد إيجار أو ملكية خاصة به.

ما هي خطوات التسجيل في حساب المواطن؟

هذا ومن أجل التسجيل في البرنامج الخاص بحساب المواطن، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني: الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن (هنا). إنشاء حساب جديد: اختيار خيار “تسجيل جديد” وإدخال البيانات المطلوبة مثل الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. تفعيل الحساب: سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال المدخل تحتوي على رمز التفعيل، كما يجب إدخال هذا الرمز في الموقع لإكمال عملية التسجيل. تعبئة البيانات: إدخال البيانات الشخصية مثل العنوان والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ومعلومات الدخل. وأخيرا تقديم الطلب: مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها، ثم تقديم الطلب.

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