رابط مباشر.. ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية في محافظة الاسماعيلية الان.. اليكم الرابط الرسمي

يشمل سعي الطلاب في معرفة النتيجة مراحل عدة، بدءا من التصحيح والمراجعة، وصولا إلى تسجيل درجات الطلاب في الشهادات، وذلك استعدادا لرفعها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، ويتيح هذا الإجراء للطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج بسهولة عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس فقط، ويجب الإشارة إلى أن الإدارات التعليمية الأزهرية تحتاج إلى عدة أيام لظهور النتائج النهائية، وذلك من أجل ضمان دقة التصحيح والمراجعة، وضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها لذا، سوف نوفر لكم الآن طريقة الاستعلام بالتفاصيل حول نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

خطة توزيع الدرجات

تعلن الإدارة العليا للأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية عن نظام توزيع الدرجات لامتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024، ويمكن الاطلاع على هذا التوزيع بالتفصيل من خلال النقاط التالية:

بالنسبة لمادة أصول الدين، تتألف الدرجة الكاملة من 100 نقطة.

فيما يتعلق بمادة اللغة العربية، يصل الحد الأقصى للدرجة إلى 100 نقطة.

بالنسبة لمادة الرياضيات، يتراوح الحد الأقصى للدرجة بين 60 نقطة.

فيما يخص مادة الفقه، تصل الدرجة القصوى لها إلى 50 نقطة.

وفيما يتعلق بمادة القرآن الكريم، يصل الحد الأقصى للدرجة إلى 40 نقطة.

أما بالنسبة لمادة الدراسات الاجتماعية، فإن الدرجة العليا الممكنة هي 40 نقطة.

وفيما يخص مادة العلوم، يتراوح الحد الأقصى للدرجة بين 40 نقطة.

هذه النقاط توضح التوزيع الكامل لدرجات طلاب الصف الثالث الإعدادي في الأزهر الشريف لعام 2024.

رابط الاستعلام عن النتيجة

للتحقق من نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 باستخدام اسم الطالب ورقم جلوسه، يمكنك اتباع الخطوات التالية: