ساعات فقط قبل الصرف .. زيادة جديدة في رواتب شهر يونيو 2024 قيمتها 1000 جنية للموظف

سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024 فهي من الموضوعات الحائزة على اهتمام عدد كبير من الافران حيث ان وزارة المالية أعلنت عن رابط رسمي من خلاله تستطيع الاستعلام عن الرواتب لجميع الموظفين والعاملين في الدولة الدرجات الوظيفية المختلفة، وذلك بعد ان تم الاعلان من وزارة المالية عن زيادة الرواتب لذلك ازداد البحث عن معرفة الراتب بعد الزيادة وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية على طريقة الاستعلام بالتفاصيل.

الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024

يستطيع الموظفين الآن في كافة الهيئات الحكومية بالدولة الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024 وذلك بعد زيادة الحد الادنى الذي وصل الى 6000 جنيه في الدرجة السادسة لذلك يمكن الاستعلام الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الماليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على تسجيل الدخول لموقع وزارة المالية ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات العاملين.

ثم يختار الاستعلام عن الرواتب وحدد شهر يونيو 2024 ادخل الرقم القومي.

ثم اضغط على كلمة الاستعلام في النهاية وسوف تظهر لك قيمة الراتب بعد زيادة الجديدة وجميع المستحقات المالية الخاصة بالفرد

موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024

قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو لجميع العاملين في الدولة والموظفين وسوف يكون الصرف يوم 9 من شهر يونيو 2024 حتى يوم 13 يونيو 2024 وبذلك فان عملية الصرف سوف تستمر لمدة خمسة أيام متتالية، وذلك حتى يستطيع جميع الاشخاص سلبيه احتياجاتهم قبل العيد، ويمكن الصرف عبر ماكينات الصراف الالي او من خلال البنوك المصرية أو عبر مكاتب البريد.