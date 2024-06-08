جهز نفسك للمغامرة على حق.. موعد نزول جاتا 6 2024 النسخة للكمبيوتر والاندرويد والايفون

شركة روكستار قد أعلنت عن موعد نزول جاتا ستة لعام 2024 حيث انها تعد من أشهر ألعاب الالكترونيه في مصر والوطن العربي وينتظرها العديد من اللاعبين فهي تنتمي إلى الألعاب القتالية الاكثر متعة وتشويق واثارة من خلالها يستطيع اللاعب أن يخوض تجربة شيقة، فهي من الالعاب دائمة التحديث التي توفر للاعب تغير في جميع مراحلها وبالتالي لا يشعر بالملل نهائيا وينتظر اللاعبين نزول جاتا 6 وسوف نتعرف على تفاصيل أكثر خلال هذه اللعبة.

موعد نزول لعبة جاتا 6

شركه ريكستار جيمز قد اعلنت في بيان رسمي عبر موقعها الخاص عن موعد نزول جاتا 6 والذي سوف يكون خلالها الفترة القادمة ويتوقع ان يكون في النصف الثاني من 2024 فيمكن شراء اللعبة وتحميلها من خلال موقع الشركة الرسمي فهي مناسبة لجميع اجهزة الهاتف الاندرويد، وكذلك الايفون او اجهزة الكمبيوتر ويمكن التحميل من خلال الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي لشركة روكستار جيمز

ثم اضغط على انشاء حساب وسجل الدخول بالتاريخ الصحيحه وتوجه الى قائمه الالعاب واضغط على لعبه جاتا 6.

ثم اضغط على شراء الآن وحدد النسخة التي ترغب في تحميلها والتي تناسب جهازك اذا كان اندرويد او ايفون.

ثم اتبع إجراءات الدفع والسداد الالكتروني لشراء اللعبة وبعد استكمال الدفع اضغط على تحميل وانتظر فتح اللعبة.

لعبة جاتا 6 النسخة الكمبيوتر

شركة روكستار جيمز صرحت بان لعبه جاتا 6 متوفره ايضا بالتحديث الجديد على أجهزة الكمبيوتر فهي مناسبة لفئات عمرية كبيرة وبها مستويات يستطيع أن يرتقي اللاعب اليها ويتفوق في المستوى بشكل معين وتحتوي على مدن عديدة وجديدة للقتال مما يجعل اللعبة أكثر تشويقا.