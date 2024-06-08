ثبت تردد قناة طيور الجنة 2024 المتاح على الأقمار الصناعية “هنـــا” بدون تقطيع أو تشويش

إلى الآن نجد أن البحث عن تردد قناة طيور الجنة كبير جدًا ويرتفع عليه محركات البحث بجوجل من جانب الوالدين لما تشتمل عليه القناة من سمات لا تحصى، فهي تتضمن الجودة الكبيرة والإشارة العالية ودقة الصوت النقية، ووضوح الصورة والكثير من الصفات التي لا تحصى الأخرى، ومن المعروف أنه يزداد كما ذكرنا فيما سبق البحث عن تردد تلك القناة المميزة لذا سوف نرفق لكم فيما يلي.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من أروع القنوات وأفضلها التي تعرض محتوى متخصص للأطفال الصغار، كما أنها من القنوات الجميلة والتي تبث المحتوى الخاص بها طوال اليوم، ويتم البحث باستمرار من قبل الوالدين عن تردد تلك القناة الجديد، ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء ليكون كما يلي:

التردد: 11258

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

مميزات قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة لها أهمية كبيرة للغاية لدى كثير من الأشخاص، بالتحديد الوالدين، ومن الجدير بالذكر أنها تكون من أروع القنوات التي تبث محتوى رائع كرتوني للأطفال الصغار، وتجدر الإشارة بأن لها مميزات لا تحصى، منها ما يلي: