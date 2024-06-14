“سجل بسرعة البرق واعرف مرتبك زاد قد ايه”.. التسجيل في منصة تثمين معاشات المتقاعدين 2024

يتم الآن التسجيل في منصة تثمين معاشات المتقاعدين 2024 بسهولة عبر الرابط الذي وفرته الحكومة الجزائرية للمنصة، وقد تم إنشاء هذه المنصة خصيصا لتيسير عملية الاستعلام عن المعاشات وصرفها للمتقاعدين، ومن الجدير بالذكر أن هذه المنصة شهدت العديد من التطورات والتحديثات التي تهدف جميعها لخدمة المواطن الجزائري المتقاعد يمكننا معرفة كيفية التسجيل في المنصة.

منصة تثمين معاشات المتقاعدين

أعلنت وزارة العمل الجزائرية عن رفع معاشات المتقاعدين للعام 2024 بنسب تتراوح بين 10٪ و15٪، كما أعلن عن تفاصيل منحة البطالة، وبلغت المعاشات 150 ألف دينار وفقا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وستكون الزيادة على المعاشات وفقا للآلية التالية:

الأفراد الذين يتقاضون راتب قدره 15 ألف دينار أو أقل زيادة بنسبة 15%.

الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين 15 ألف و 25 ألف دينار سيحصلون على زيادة بنسبة 13%.

تمت زيادة الرواتب بنسبة 12% لمن تتراوح رواتبهم بين 25 ألف دينار و 30 ألف دينار.

يحصل المتقاعدون الذين تتراوح رواتبهم بين 35 ألف و42 ألف دينار على زيادة بنسبة 11%.

يحصل المتقاعدون الذين تتراوح رواتبهم بين 42 ألف دينار و70 ألف دينار على زيادة بنسبة 10.75%.

تم تخصيص زيادة بنسبة 10.5% لأصحاب الرواتب التي تتراوح بين 70 ألف دينار و 100 ألف دينار.

تطبيق زيادة قدرها 10.25% لأصحاب الرواتب التي تتراوح بين 100 ألف دينار و 150 ألف دينار.

أما الأشخاص الذين تتعدى رواتبهم الشهرية 150 ألف دينار فسيستفيدون من زيادة بنسبة 10%.

التسجيل في منصة تثمين معاشات المتقاعدين