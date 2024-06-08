ثبتها الآن وعيش المغامرة مع تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات 2024 “هنــا”

عديد من الآباء وكذلك الامهات يريدون ان يقوموا بتنزيل قنوات الأطفال حتى يستطيع أبنائهم متابعتها ومشاهدة جميع الأفلام الكرتونية التي يتم بثها عليها، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن قنوات الأطفال التي يزداد عليها البحث بصوره دائمة ومستمرة من جانب المواطنين تردد قناة توم وجيري، الجديد فتلك القناة تمثل أهمية كبرى لدى العديد من الأشخاص بالتحديد في هذا الوقت الجاري، لأنها من القنوات المميزة التي استطاعت ان تحصد شعبية ضخمة في وقت وجيز وفيما يلي سوف نرفق لكم ترددها الجديد.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري قناة مميزة وجميلة يحبها كثير من الأطفال الصغار، كما يحب مشاهدها الكبار أيضًا، وهذا لأنها تعرض عديد من أفلام الكرتون التي لا تحصى، وكذلك تبث برامج مسلية وأيضًا هادفة تكون مفيدة أيضًا وتوصل رسالة للأطفال الصغار، كما أن للقناة مميزات ليس من الممكن أن نقوم بحصرها، ومن الجدير بالذكر أن هناك كثير من الأشخاص يريدون ضبطها لديهم، فيمكنهم ذلك بكتابة التردد الجديد الخاص بالقناة بجهاز الرسيفر الخاص بهم وهو كما يلي:

التردد: 12149

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

مميزات قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تمثل أهمية كبيرة للأشخاص بهذا الوقت الجاري، لأنها تعرض أهم البرامج الكرتونية وأفلتم الكرتون الممتعة والشيقة طوال اليوم، ومن ضمن تلك المميزات كل ما يلي: