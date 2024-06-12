“برابط مباشر”.. استعلم بسهولة عن غرامات المرور الجديدة 2024 بالرقم الالماني في العراق من بوابة أور ur.gov.iq

حرصت الحكومة العراقية على تسهيل معرفة المواطنين لغرامات المرور المتعلقة بالرقم الألمانى، حيث أعلنت أن الغرامات يمكن معرفتها وسدادها بشكل إلكتروني، مما يساهم في تجنب الضغط على المؤسسات الحكومية وتقليل الازدحام، وبذلك يستطيع المواطنون الاطلاع على ما يتوجب عليهم دفعه من غرامات بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية.

كيفية سداد الغرامات المرورية في العراق

أصبح استخدام الخدمات الإلكترونية موجودا الآن في كافة المجالات، حيث توفر الكثير من الوقت والجهد، كما أنها تنفذ العمل المطلوب بدقة دون أي نسبة خطأ يذكر يمكن الآن دفع الغرامات المرورية من خلال بوابة “اور” التابعة لوزارة الداخلية العراقية باتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أولا زيارة بوابة أور للاستفسار عن المخالفات المرورية كما سنوضح لك.

في حالة وجود غرامات مستحقة اضغط على زر “تسديد”.

اختار وسيلة الدفع التي تناسبك مثل بطاقة الائتمان، بطاقة الخصم، أو التحويل البنكي.

أدخل معلومات الدفع الخاصة بك.

أكد عملية الدفع.

سوف يصلك إيصال إلكتروني يؤكد إتمام عملية الدفع.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024

ادخل إلى الموقع الرسمي لبوابة أور.

ثم بعد ذلك انقر زر غرامات المرور.

سوف تظهر لك صفحة جديدة أدخل فيها رقم السيارة.

انقر فوق زر بحث.

بعد ذلك ستفتح قائمة تحتوي على جميع المخالفات المسجلة على سيارتك بالإضافة إلى نوع كل مخالفة وقيمة الغرامة المترتبة عليها.

يمكنك الذهاب إلى وحدة المرور القريبة منك للاستفسار عن الرقم الألماني للسيارة.

أهمية خدمات الدفع إلكترونيا

كما أتاحت الدولة إمكانية معرفة الغرامات المالية بسهولة عبر الإنترنت من خلال المواقع المخصصة لذلك ومعرفة قيمتها مما سهل عليكم استخدام طرق متعددة للدفع وسداد المبالغ المستحقة، وهذا يعتبر من أجل توفير الوقت والجهد كما أن الدفع الإلكتروني يلعب دورا كبيرا في تقليل الازدحام على المصالح الحكومية وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المعدية كما حدث خلال جائحة كورونا.