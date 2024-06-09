“ضحك الأطفال هيكون طول النهار” استقبل دلوقتي تردد تنة ورنة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة تنه ورنه من أكثر القنوات الفضائية المميزة في عالم الكرتون والرسوم المتحركة، حيث تتيح أحدث أفلام الكرتون بجودة عالية في الصوت والصورة، بالإضافة إلى تقديمها لبرامج متنوعة من تعليمية وترفيهية، لذلك عليها نسبة مشاهدة كبيرة في الوطن العربي، مما ازداد البحث عليها على محركات البحث من قبل الكثير من الآباء والأمهات، حيث تتميز بتقديمها لبرامج ترفيهية حتى لا يشعر الطفل بالملل أثناء عرض المحتوى، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد تنة ورنة على جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

تردد تنة ورنة على جميع الأقمار الصناعية

قناة تنه ورنه ليست يمكن أن تقارن مع القنوات الأخرى، لأنها تهتم بتلبية جميع ما يرغب به الأطفال من افلام كرتون، أغاني متنوعة تعطي له حماس، حيث تتيح أيضا أفلام كرتون مدبلجة باللغة العربية بأفضل جودة في الصوت والصورة مع اهتمامها أن يكون المحتوي بدون تشويش حتى لا يشعر الطفل بالملل أثناء المشاهدة، للتعرف على ترددها على النايل سات، تابع فيما يلي:

التردد:11853.

معامل التصحيح: 2/3 .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترددها على العرب سات

التردد: 11595 .

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل القناة على جهاز التلفزيون

تتميز قناة تنه ورنه أنها سهلة في تنزيلها على جهاز التلفزيون، لكونها تعتمد على أحدث التقنيات الحديثة التي تسهل على ولي الأمر تنزيل القناة بسهولة، للتعرف على خطوات تنزيلها، تابع فيما يلي:

ادخل على قائمة الإعدادات.

اختر التثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي الذي ترغب به سواء النايل سات أو العرب سات.

ادخل التردد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، الاستقطاب.

انقر على بحث.

انتظر حتى يكتمل تنزيل القناة.

انقر على حفظ.

مميزات قناة تنه ورنه

تعتبر قناة تنه ورنه من القنوات التي تتميز بالعديد من المميزات التي جعلتها القناة الأولى في الوطن العربي، للتعرف على هذه المميزات، تابع فيما يلي: