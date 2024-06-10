“اعرف معاشك بقي كام دلوقتي؟”.. زيادات في معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر

يبحث المواطنون في الجزائر بشكل مكثف حول جدول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وسلم الرواتب، وذلك عقب إعلان الحكومة الجزائرية عن تطبيق زيادة جديدة لدعمهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة حيث تعمل الحكومة دائما على دعم جميع الفئات في المجتمع الجزائري وتقوم بدراسة الأوضاع الاقتصادية بشكل دوري وتطبيق الزيادات على الجميع، وعليه تراعى تلك الرواتب التي تعتبر مصدر دخل لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا عن العمل في الدولة إليكم التفاصيل في السطور القادمة.

زيادات في معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر

قام وزير العمل الجزائري بإصدار قرار ينص على رفع المعاشات للمتقاعدين بنسب مختلفة بناء على المبلغ المالي الذي يتقاضونه، وتلك النسب هي كما يلي:

زيادة بنسبة 15% للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف دينار.

زيادة بنسبة 13% للمتقاعدين الذين تتراوح مستحقاتهم بين 15 ألف و25 ألف دينار.

أما فيما يتعلق بالمتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 2500 و 3500 دينار، فسيحصلون على زيادة بنسبة 12%.

زيادة بنسبة 11% للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 35000 و42500 دينار جزائري.

زيادة بنسبة 10.50% للمتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم بين 10000 دينار و70000 دينار.

زيادة بنسبة 10.25% للمتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم بين 10,000 و150,000 دينار.

زيادة بنسبة 2% للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب بقيمة 80 ألف دينار كويتي.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

يمكن لجميع المواطنين معرفة قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين معاشات المتقاعدين بالجزائر 2024 التي أعلنتها الحكومة الجزائرية من خلال اتباع الخطوات التالية: