“هتظهر” رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 رابط مباشر موقع وزارة التربية العراقية بالاسم فقط

يترقب الآلاف من الطلاب إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 خاصة بعد انتهاء الاختبارات يوم الخميس 6 من يونيو الماضي، وأعلنت وزارة التربية العراقية عن بدء عمليات التصحيح فور انتهاء الاختبارات وبعدها يتم اعداد كشوفات الدرجات لتكون جاهزة للاعتماد مباشرة ورفعها على موقع نتائجنا، ولذلك بدأت تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول موعد إعلان النتيجة وهذا ما نقدمه إليكم خلال سطور المقال.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أنهي طلاب الصف الثالث متوسط والبالغ عددهم نحو 900 ألف طالب وطالبة الاختبارات النهائية في مختلف المحافظات بعد توزيعهم على 5477 لجنة، وحرصت وزارة التربية على توفير كافة الوسائل التي تعين الطالب على الهدوء والتركيز خلال فترة الامتحانات وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط وهذا ساهم بنسبة كبيرة في نجاح سير الاختبارات داخل اللجان، وتتابع الوزارة حاليا عمليات تصحيح الأوراق ومراجعة ورصد الدرجات وشددت على جميع المصححين ضرورة تحري الدقة عند مراجعة إجابات الطلاب ليحصل كلا منهم على حقوقه كاملة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن النتيجة عبر موقع نتائجنا في غضون أسبوعين فور انتهاء رصد الدرجات، وتشير جميع التقارير حتى الآن إلى ارتفاع نسب النجاح عن العام السابق ولذلك ليس هناك داعي للقلق أو التوتر لدي الطلاب أو الأهالي، كما أكدت وزارة التربية على الدرجات إذا كانت أعلى من 45 درجة سيتم رفعها إلى 50 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024

يتساءل الكثير من الطلاب عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول ، ولهذا أتاحت الوزارة إمكانية الحصول عليها قبل ظهورها بالمدارس عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية: