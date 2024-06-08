لينك مباشر للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم والابتدائية عبر موقع بوابة الأزهر

أعلنت وزارة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 76.87%، وقد شهدت الامتحانات إقبالًا كبيرًا، إذ بلغ عدد الطلاب المتقدمين حوالي 177,656 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 173,448 طالب وطالبة، وفيما يتعلق بالأداء، تمكن حوالي 133,333 طالب وطالبة من تحقيق النجاح في الامتحانات، مما يعكس مستوى جيدًا للتحصيل الدراسي والتحصيل العلمي بين الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

في خطوات بسيطة وسهلة، يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية مع تفاصيل الدرجات المحققة بكل مادة، وذلك من خلال زيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث توضح الخطوات التالية كيفية الوصول لهذه النتيجة:

يجب على الطالب الدخول إلى الموقع الرسمي للأزهر الشريف عبر الرابط من هنا. .عند الوصول إلى الموقع، يطلب من الطالب إدخال رقم جلوسه للعام الدراسي. بعد إدخال رقم الجلوس، يجب على الطالب تحديد المنطقة الأزهرية التي يتبعها. في الخطوة الأخيرة، يمكن للطالب اضغط على عرض نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 والتي تحتوي على تفاصيل الدرجات التي حققها.

بذلك، يسهل على الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بكل يسر وسهولة عبر الإنترنت.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم فقط

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية للعام 2024 من خلال زيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، واتباع الخطوات التالية:

يجب على الطلاب الدخول إلى الموقع من هنا. يتعين إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص. بعد ذلك، يلزم تحديد المنطقة الأزهرية التابعة للمعهد الذي يتبعه الطالب. يتم اختيار عرض نتيجة الشهادة الابتدائية للعام 2024 بعد إتمام الخطوات السابقة.

تأكدوا من اتباع الخطوات الصحيحة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية بسهولة ويسر.