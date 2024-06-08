سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G: الهاتف الذي يجمع بين الجمال والقوة!

يعتبر هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G من أحدث الهواتف التي أطلقتها شركة أوبو، وهو يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 8200 وشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية بسعة 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، في هذا المقال، سنتعرف على مواصفات الهاتف بالتفصيل وأهم مميزاته وعيوبه.

مواصفات الهاتف

قبل أن نستعرض مواصفات الهاتف، دعونا نلقي نظرة على بعض التفاصيل التقنية التي تجعل هذا الهاتف مميزًا في فئته.

المعالج ثماني النواة Dimensity 8200 تكنولوجيا 4 نانو التخزين / الرام 256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+8+32 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل الشاشة 6.7 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير نظام التشغيل أندرويد 14 البطارية 4600 مللي أمبير السعر 12000 جنيه مصري

مميزات الهاتف

يتميز هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، فيما يلي بعض من أهم مميزات الهاتف:

شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز. معالج Dimensity 8200 يوفر أداءً قويًا وسلسًا. كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري. بطارية بسعة 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط. تصميم أنيق وخامات عالية الجودة. يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. يدعم خاصية NFC والـ IR Blaster. واجهة مستخدم ColorOS 14 سهلة الاستخدام. يدعم تصوير الفيديو بجودة 4K. ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

عيوب الهاتف

على الرغم من المميزات العديدة التي يتمتع بها هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G، إلا أن هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها قبل الشراء: