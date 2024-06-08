الآن كشوفات pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم العراق

يهتم الكثير من المواطنين في العراق بمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فالكشف عن المقبولين في الوجبة ترقبها الكثيرون على أحر من الجمر بعد تأخرها بشكل كبير، حيث يستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية الملايين من المواطنين في عموم العراق، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أنجح برامج الدعم في العراق والذي يعمل على تحسين مستوى معيشتهم والتغلب على صعوبات الحياة الاقتصادية السيئة التي تتعرض لها البلاد في التوقيت الحالي، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معاً عن التفاصيل الخاصة بموعد إطلاق الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عنها.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

خلال الفترة الأخيرة تقدم عدد كبير من المواطنين في العراق للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة تلك الطلبات المقدمة للتأكد من توافر الشروط في المتقدمين، والجدير بالذكر يستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجاً والتي تتمثل في “الارامل، المطلقات، الأيتام، العاطلين عن العمل، كبار السن، ذوي الإعاقات”.

ما هي شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة العمل العراقية للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

أن يكون الشخص المتقدم مقيم بشكل دائم في العراق.

يجب أن يكون عراقي الجنسية.

لا يمتلك دخل شهري ثابت.

لابد أن تتكون الاسرة المقدمة على أربعة أفراد أو أكثر.

يشترط أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 18 و60 سنة من الرجال، وبالنسبة للنساء يتراوح العمر بين 15 و55 سنة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق