“بمزايا رهيبة وفريدة”.. تحميل الواتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold اخر اصدار لجميع الهواتف بدون حظر

تحميل الواتساب الذهبي 2024، يبحث الالاف من عشاق التطبيقات الالكترونية عن تحميل الواتساب الذهبي 2024 نظرا لما يتضمنه من مزايا فريدة وغير مسبوقة لا يحتوي عليها الواتساب العادي، ولعل من ابرزها عدم ظهور العلامة الزرقاء عند قراءة الرسالة مما يجعل الراسل لا يعرف هل قمت بقراءة رسالته أم لا، علاوة على أنه سهل الاستخدام ولا يتطلب مساحة كبيرة لتحميله على الجهاز، واليكم خطوات تحميل الواتساب الذهبي 2024 للاندرويد والايفون.

تحميل الواتساب الذهبي 2024

ويمكنك تحميل الواتساب الذهبي 2024 في أقل من دقيقة عبر المواقع التي توفره، ويعد تطبيق واتساب جولد هو نسخة مميزة من تطبيق المراسلات الشهير واتساب الذي تطوره شركة فيسبوك، والذي يمكنك من المحادثة بالكتابة والصوت والفيديو مع أي شخص حول العالم، ومن أبرز مميزات التطبيق ما يلي:

التطبيق يقوم بتحديث نفسه بشكل تلقائي فور توافر نسخة جديدة.

يمكنك من استلام الرسائل بحجم كبير.

عدم ظهور العلامة الزرقاء عند قراءة الرسالة، وهي ميزة غير موجودة بالواتس اب العادي.

يمكن إخفاء المقاطع الصوتية، كما أن التطبيق ضد الحظر.

لا يظهر للطرف الآخر أن المستخدم يكتب ، كما يمكنك من حذف أي رموز مشاعر تم تحميله مسبقًا.

يمكنك من استرجاع جميع الرسائل المحذوفة.

عيوب تطبيق واتس آب الذهبي

والآن سنسلط الضوء على عيوب تطبيق واتس آب الذهبي الذي يستخدمه ملايين الاشخاص حول العالم: