هاتف بمواصفات عالية وسعر على قد ايه..تعرف على مواصفات و سعر موبايل أوبو A60 الجيل الرابع

أصدرت شركة أوبو مؤخرا هاتفها الجديد أوبو A60 في مصر مستهدفة بذلك تقديم تجربة متطورة للمستخدمين من خلال جهاز يجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب حيث يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الهواتف التي تهدف إلى توفير تكنولوجيا متقدمة بأسعار تنافسية حيث يتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرات متعددة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف بطارية ذات سعة كبيرة لضمان استخدام طويل الأمد مع تصميمه الأنيق والميزات المتقدمة يسعى أوبو A60 لأن يكون الخيار المثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز موثوق وعالي الأداء.
مواصفات موبايل أوبو A60 الجيل الرابع
- نوع الشاشة LCD
- حجم الشاشة 6.5 بوصة
- دقة العرض 1600 × 720 بكسل (HD+)
- كثافة البكسلات حوالي 270 بكسل لكل بوصة
- نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9
- نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 662
- السرعة ثماني النواة (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)
- معالج الرسوميات Adreno 610
- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM 4 جيجابايت
- ذاكرة التخزين الداخلية 64 جيجابايت
- دعم بطاقة الذاكرة الخارجية نعم حتى 256 جيجابايت
- العدسة الرئيسية 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8
- عدسة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.3
- مستشعر عمق 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4
- فلاش LED، تصوير بانوراما، HDR
- تصوير الفيديو 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية
- تصل دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0
- تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير
- دعم الشحن السريع بقدرة 18 واط
- تصل أبعاد الهاتف 162.2 × 75.6 × 8.2 ملم
- أما الوزن فيصل إلى حوالي 175 جرام
- الهاتف متاحا بالألوان أسود، أزرق، أبيض
سعر هاتف أوبو A60 الجيل الرابع
يقدر سعر أوبو A60 في مصر بحوالي 3500 إلى 4000 جنيه مصري ولكن السعر قد يختلف قليلا حسب البائع والعروض الترويجية.