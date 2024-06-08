هاتف بمواصفات عالية وسعر على قد ايه..تعرف على مواصفات و سعر موبايل أوبو A60 الجيل الرابع

أصدرت شركة أوبو مؤخرا هاتفها الجديد أوبو A60 في مصر مستهدفة بذلك تقديم تجربة متطورة للمستخدمين من خلال جهاز يجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب حيث يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الهواتف التي تهدف إلى توفير تكنولوجيا متقدمة بأسعار تنافسية حيث يتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرات متعددة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف بطارية ذات سعة كبيرة لضمان استخدام طويل الأمد مع تصميمه الأنيق والميزات المتقدمة يسعى أوبو A60 لأن يكون الخيار المثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز موثوق وعالي الأداء.

مواصفات موبايل أوبو A60 الجيل الرابع

نوع الشاشة LCD

حجم الشاشة 6.5 بوصة

دقة العرض 1600 × 720 بكسل (HD+)

كثافة البكسلات حوالي 270 بكسل لكل بوصة

نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 662

السرعة ثماني النواة (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)

معالج الرسوميات Adreno 610

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM 4 جيجابايت

ذاكرة التخزين الداخلية 64 جيجابايت

دعم بطاقة الذاكرة الخارجية نعم حتى 256 جيجابايت

العدسة الرئيسية 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8

عدسة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.3

مستشعر عمق 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

فلاش LED، تصوير بانوراما، HDR

تصوير الفيديو 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية

تصل دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0

تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير

دعم الشحن السريع بقدرة 18 واط

تصل أبعاد الهاتف 162.2 × 75.6 × 8.2 ملم

أما الوزن فيصل إلى حوالي 175 جرام

الهاتف متاحا بالألوان أسود، أزرق، أبيض

سعر هاتف أوبو A60 الجيل الرابع

يقدر سعر أوبو A60 في مصر بحوالي 3500 إلى 4000 جنيه مصري ولكن السعر قد يختلف قليلا حسب البائع والعروض الترويجية.