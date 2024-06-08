ارتفاع نسب النجاح لهذا العام .. رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماد وإعلان نتائج امتحانات الصف التاسع الأساسي للعام الدراسي 2024، هناك ترقب كبير من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات والمدن اليمنية، لاعتماد وإعلان هذه النتائج تعتبر شهادة إتمام التعليم الأساسي في اليمن، المعروفة بـ”الصف التاسع”، واحدة من أهم الشهادات التعليمية التي يحصل عليها الطلاب في اليمن، فهي تحديد مستقبلهم التعليمي لذلك، تولي وزارة التربية والتعليم اليمنية وأجهزة الإعلام في اليمن أهمية كبيرة لإعلان نتائج الصف التاسع سنوفر لكم عبر موقعنا رابط الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها مباشرة.

الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في اليمن

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في اليمن، بكل سهولة من خلال اتباع الآتي:

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن.

ثم يتم كتابة “اسم المستخدم وكلمة السر” للوصول إلى الحساب.

أدخل “الرقم الخاص بالطالب”.

انقر على خيار “عرض النتيجة”.

بعدها، سيتم عرض نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

إذا لم تُعرض النتيجة بعد، فستُعرض عبارة “قريبًا”.

موعد اصدار نتائج التاسع اليمن

بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف التاسع للطلاب في مختلف أنحاء اليمن، أشار نائب وزير التربية والتعليم باليمن إلى أن النتائج ستُعلن قريبًا، حيث يمكن الاطلاع على نتائج الصف التاسع من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأيضًا سيتم المصادقة على النتائج وإعلان أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في مؤتمر صحفي سيعقده وزير التربية والتعليم.