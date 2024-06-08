سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra: الهاتف الذي يتحدى كل التوقعات

يعتبر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة سامسونج، ويأتي بمواصفات تقنية عالية تجعله من أفضل الهواتف في السوق حاليًا، يتميز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق وأدائه القوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام متميزة، في هذا المقال، سنستعرض مواصفات الهاتف بالتفصيل، بالإضافة إلى مميزاته وعيوبه.

مواصفات الهاتف

قبل أن نستعرض مواصفات الهاتف، يجب أن نذكر أن Samsung Galaxy S23 Ultra يأتي بمجموعة من المميزات التقنية التي تجعله يتفوق على العديد من الهواتف الأخرى في السوق، دعونا نلقي نظرة على المواصفات التقنية لهذا الهاتف الرائع.

المعالج ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 التخزين / الرام 256/512/1000 جيجا مع 8/12 جيجا رام الكاميرا الخلفية رباعية 200+10+10+12 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل الشاشة 6.8 بوصة بدقة 1440×3088 نظام التشغيل أندرويد 13 البطارية 5000 مللي أمبير السعر 25000 جنيه مصري

مميزات الهاتف

قبل أن نتحدث عن مميزات الهاتف، يجب أن نذكر أن Samsung Galaxy S23 Ultra يأتي بمجموعة من المميزات التي تجعله يتفوق على العديد من الهواتف الأخرى في السوق، دعونا نلقي نظرة على أبرز مميزات هذا الهاتف.

تصميم أنيق وجذاب. أداء قوي بفضل المعالج Snapdragon 8 Gen 2. كاميرا خلفية رباعية بدقة عالية. شاشة كبيرة بدقة عالية. بطارية قوية تدوم لفترة طويلة. يدعم الشحن السريع. يدعم الشحن اللاسلكي. مقاوم للماء والغبار. يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. واجهة مستخدم سلسة وسهلة الاستخدام.

عيوب الهاتف

قبل أن نتحدث عن عيوب الهاتف، يجب أن نذكر أن Samsung Galaxy S23 Ultra يأتي ببعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة الاستخدام، دعونا نلقي نظرة على أبرز عيوب هذا الهاتف.