اضمن مستقبلك الثانوي العام راحت عليه .. مدارس التكنولوجيا التطبيقية التقديم متاح الان

بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، يتساءل الطلاب عن بدائل تعليمية غير نظام الثانوية العامة لذلك، تقدم الوطن كل المعلومات التي يحتاج الطلاب لمعرفتها حول المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، حيث تعتبر هذه المدارس أفضل بديل عن الثانوية العامة،. وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية

تعادل الشهادة الموثقة دبلوم المدارس الفنية لمدة ثلاث سنوات.

شهادة خبرة من الشريك القطاع الخاص في الصناعة.

فرص عمل للخريجين المتفوقين مع شركاء الصناعة والقطاع الخاص.

فرص للتدريب العملي والميداني سواء داخل المدرسة أو خارجها.

مكافآت نقدية خلال مدة التدريب العملي.

شروط القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تقوم وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتحديد درجة القبول بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية.

يجب أن لا يتعدى عمر المتقدم 18 عامًا عند حلول الأول من أكتوبر 2024.

يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

يجتاز الطالب امتحانات القبول التي تنظمها الوزارة، إلى جانب المقابلة الشخصية والفحص الطبي

أماكن المدارس التكنولوجيا التطبيقية في القاهرة