اضمن مستقبلك الثانوي العام راحت عليه .. مدارس التكنولوجيا التطبيقية التقديم متاح الان

بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، يتساءل الطلاب عن بدائل تعليمية غير نظام الثانوية العامة لذلك، تقدم الوطن كل المعلومات التي يحتاج الطلاب لمعرفتها حول المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، حيث تعتبر هذه المدارس أفضل بديل عن الثانوية العامة،. وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.
مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية
- تعادل الشهادة الموثقة دبلوم المدارس الفنية لمدة ثلاث سنوات.
- شهادة خبرة من الشريك القطاع الخاص في الصناعة.
- فرص عمل للخريجين المتفوقين مع شركاء الصناعة والقطاع الخاص.
- فرص للتدريب العملي والميداني سواء داخل المدرسة أو خارجها.
- مكافآت نقدية خلال مدة التدريب العملي.
شروط القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
- تقوم وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتحديد درجة القبول بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية.
- يجب أن لا يتعدى عمر المتقدم 18 عامًا عند حلول الأول من أكتوبر 2024.
- يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
- يجتاز الطالب امتحانات القبول التي تنظمها الوزارة، إلى جانب المقابلة الشخصية والفحص الطبي
أماكن المدارس التكنولوجيا التطبيقية في القاهرة
- مدرسة النقيب الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.
- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية توجد في حي الأسمرات بمنطقة المقطم.
- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية تقع في حي مصر الجديدة.
- – مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تتبع مجموعة فولكس فاجن وتقع في حي الأسمرات بمنطقة المقطم.
- مدرسة غبور الثانوية للتعليم التكنولوجي في مدينة 15 مايو.
- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية المختلطة في مدينة نصر.
- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية تقع في مدينة السلام.
- مدرسة السلام للتقنيات التطبيقية في مرحلة التعليم الثانوي.
- مدرسة الإمام محمد متولي الشعرواي للتعليم العملي بالتجمع الثالث.
- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في الميكاترونيات في مدينة بدر.
- مدرسة حلوان الثانوية للتقنيات التطبيقية.
- مدرسة الفخار والحرف اليدوية للتكنولوجيا التطبيقية في الفسطاط بمدينة القاهرة القديمة.
- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية التابعة للهيئة العربية للتصنيع في حلوان.
- مدرسة صناع الغد الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة بدر.
- مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية تقع في القاهرة الجديدة.