عاجل.. “وزارة التربية” ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في هذا الموعد 2024 نتيجتك على epedu.gov.iq

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في محافظات العراق، من التعرف على موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، التي تم الإنتهاء منها منذ أيام قليلة ماضية، لتبدأ وزارة التربية العراقية بكافة أجهزتها في البدء بأعمال التصحيح والمراجعة المستمرة التي تشمل أوراق امتحانات جميع الطلاب في هذه المرحلة الدراسية، ويمكنك التعرف على الموعد المتوقع لظهور النتائج، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

متى تُعلن نتائج الثالث متوسط

بعد أن تم البدء في أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع أوراق امتحانات الطلاب في الصف الثالث متوسط الدور الأول، فستأتي المرحلة التي تشمل رصد الدرجات الخاصة بجميع الطلبة في محافظات العراق، حتى أنه لن يتبق سوى اعتماد النتائج والعمل على رفعها في هيئة كشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، ويكون ذلك مع أواخر الشهر الجاري، وعقب انتهاء امتحانات السادس الاعدادي التي ستنتهي كذلك مع أول أيام الشهر المقبل، ولذا فإن الوزارة تستعجل بشكل كبير لإعلان هذه النتائج في أقرب وقت.

استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وبعد أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول ورفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية، فحينها يمكنك الإستعلام عن النتائج واستخراج الكشوفات المعنية، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-