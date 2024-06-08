فلوس زي الرز عند التقديم لمدارس البترول الثانوية 2024 وأهم الشروط

maryam تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
فلوس زي الرز عند التقديم لمدارس البترول الثانوية 2024 وأهم الشروط

تعد المدارس الثانوية للبترول من الخيارات المهمة أمام الناجحين فى الشهادة الإعدادية لأنها تؤهلهم لسوق العمل وهى بديل عن الثانوية العامة ويمكن للطلبة الملتحقين بها الالتحاق بكليات البترول أو الكليات الهندسية أو كليات التعليم الصناعي أو العمل بعد إنهاء دراستهم فى شركات البترول ويوجد من مدارس البترول الثانوية هو حكومى ومنها من هو خاص بمصاريف ونحدثكم فى هذا الخبر عن كل نا تريدون معرفته عن شروط التقديم لمدارس البترول الثانوية.

شروط التقديم لمدارس البترول الثانوية

تتواجد المدارس الثانوية للبترول فى ستة محافظات فقط وهى محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح وبورسعيد والإسماعيلية وتم وضع بعض الشروط الخاصة للقبول بها وهى كالتالي:

  • يشترط أن يكون الطالب قد نجح فى الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن150 درجة اذا التحق بأقسام السيارات أما قسم البترول فيطلب حد أدنى 240درجةحتى يستطيع الالتحاق بها
  • يشترط أن تكون درجة الطالب فى مادة اللغة الإنجليزية مرتفعة.
  • لا يقل عمر الطالب عن 15عام ولا يزيد عن 18 عام.
  • ينجح الطالب فى اختبار كشف الهيئة والاختبار الرياضي.
  • يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.
  • يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية.
  • المستندات المطلوبة للتقديم فى مدارس البترول الثانوية
  • عدد 2 صورة للبطاقة الشخصية لولى الأمر.
  • ملف التقديم وفيه طلب التحاق بمدرسة البترول.
  • بطاقة صحية من التأمين الصحي
  • أصل شهادة الإعدادية و 4 صور منها
  • شهادة ميلاد حديثة للطالب.

أقسام مدارس البترول الثانوية

تتبع المدارس الثانوية للبترول وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والدراسة بها لمدة ثلاث سنوات.

يوجد فى مدارس البترول الثانوية أقسام عديدة تغطى احتياجات سوق العمل ولكل منها تنسيق خاص بيه نذكر منها التالي:

  • قسم البترول
  • قسم النقل البحري والملاحة.
  • قسم الإلكترونيات الصناعية
  • قسم الحاسب الآلي
  • قسم التبريد والتكييف
  • ومصاريف مدارس البترول الثانوية حوالى ألف من الجنيهات
  • كما يوجد أيضاً مدارس بترول ثانوية خاصة وتتراوح مصاريف العام الدراسي فيها بين 8000 جنيه 13000جنيه.
  • وتمنح المدرسة لخرجيها شهادة معتمدة ومعترف بها عالمياً يمكن بواسطتها العمل فى الشركات البترولية إذا كان الطالب لا يريد الإكمال فى التعليم الجامعي.
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maryam

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