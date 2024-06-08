رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 وشروط القبول في المنحة

في الفترة القليلة الماضية، عملت حكومة الجزائر، على إطلاق منحة البطالة التي يتم توفيرها للعديد من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، بما يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ودعم ملائم لكافة الأشخاص المتقدمة، على أن يكون تجديد هذه المنحة كل 6 أشهر، لكي لا يتوقف عن الصرف، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط تسجيل منحة البطالة في الجزائر؟

وحددت وزارة التشغيل في الجزائر، مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في منحة البطالة أمام جميع المواطنين المتقدمين، وفقًا للأتي:-

أن يصل عمر الشخص المتقدم إلى 40 عامًا.

كما يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا.

عدم توافر دخل شهري ثابت يمنع المتقدم من الحصول على الدعم.

أن يكون جزائري الجنسية ومقيم في دولة الجزائر.

ألا يتوافر أي سجلات تُجارية تمنع المتقدم من الحصول على الدعم أو المنحة المالية.

إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب التسجيل في منحة البطالة.

خطوات تجديد منحة البطالة في الحزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتجديد منحة البطالة التي تكون كل 6 أشهر، وفقًا لما يلي:-