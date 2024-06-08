2 كيلو لحمة لكل مواطن: حقيقة أم كذبة؟ إليك ما كشفته وزارة التموين عن توزيع لحوم العيد

ما هي حقيقة طرح 2 كيلو لحم على بطاقة التموين؟ قد تساءل عدد كبير من المواطنين في الآونة الأخيرة عن حقيقة هذا الأمر، وقد صدر هذا الاقتراح في البداية من أعضاء مجلس النواب، حيث قام عدد من الأعضاء باقتراح أن تقدم الوزارة 2 كيلو من اللحم بسعر مدعم على البطاقات التموينية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2024 ميلاديًا، وسوف نوضح كافة المعلومات المتعلقة بحقيقة هذا الاقتراح خلال مقالنا.

حقيقة طرح 2 كيلو لحم على بطاقة التموين

قامت مصادر موثوقة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على اقتراح مجموعة من نواب البرلمان بـ طرح 2 كيلو لحم على البطاقة لكل أسرة، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

كذلك فقد أوضحت المصادر أنه سوف يتم عرض هذا الطلب على سيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وذلك لأخذ قرار بشأنه بعد دراسته بصورة كافية.

والجدير بالذكر أن المصادر قد تابعت وأضافت أن الوزارة تعمل بجد من أجل المواطنين وفي حالة إضافة أي نوع من المنتجات أو السلع سوف تقوم الوزارة بالإعلان عنها بشكل رسمي، وذلك حتى تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة.

مطالبات بطرح 2 كيلو لحمة على بطاقات التموين

قام عضو مجلس النواب النائب خالد أبو نخول بتقديم اقتراح رغبته إلى رئيس مجلس النواب الدكتور المستشار حنفي جبالي، وأيضًا موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة بشأن اقتراح طرح 2 كيلو لحم لكافة الأسر المصرية على البطاقات التموينية، كما أضاف في اقتراحة أن المواطنين يعانون من أزمة بعد ارتفاع سعر اللحوم إلى 400 جنية للكيلو، وأن الحكومة لم تقم بوضع حلول ترضي المواطنين وبالأخص بعد استلام العديد من الشكاوى بخصوص هذا الأمر.

والجدير بالذكر أنه قد أبدى تخوفه من ارتفاع سعر اللحوم في الفترة المقبلة بسبب عيد الأضحى، وذلك في الوقت الذي يعاني منه المواطنين محدودي الدخل من شراء اللحوم بالسعر الحالي، كما أشار إلى أن ما ورد العام الماضي بشأن عدم امتلاك مصر ثروة حيوانية حقيقية ما هو إلا أقاويل على الورق فقط وليس لها أساس من الصحة.