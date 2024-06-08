“كم يوم؟؟”.. موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024 “العراق، السعودية، الامارات، الاردن” ومدتها واجمل رسائل تهنئة عيد الاضحى

موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024، مع اقتراب عيد الاضحى يبحث المواطنين في كافة انحاء العالم عن موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024، حيث يعد عيد الاضحى ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، ويكون تاليًا للوقوف على جبل عرفة، وفي كل عام بعد تحديد موعده وفقا للرؤية الشرعية للهلال يتم منح السادة الموظفين بالقطاعين العام والخاص اجازة مدفوعة الاجر لقضاء وقت ممتع مع افراد العائلة.

موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024

وفي هذا العام قررت معظم الدول العربية أن يبدأ موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024 من يوم وقفة عرفة الموافق السبت القادم، نظرا أن اول ايام عيد الاضحى يكون يوم الاحد الموافق 16 من شهر يونيو الجاري لتستمر الاجازة لمدة 4 ايام كاملة، وتأتي إجازة عيد الأضحى في الدول العربية الأخرى على النحو التالي:

عمان : تبدأ إجازة العيد يوم السبت الموافق 15 يونيو وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024م.

: تبدأ إجازة العيد يوم السبت الموافق 15 يونيو وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024م. العراق : تبدأ إجازة العيد يوم السبت الموافق 15 يونيو وتنتهي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024م.

: تبدأ إجازة العيد يوم السبت الموافق 15 يونيو وتنتهي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024م. لبنان : تمنح الحكومة اللبنانية الإجازة الرسمية لعيد الأضحى أول يومين فقط من العيد، وهما يومي الأحد والاثنين 16 و17 يونيو 2024م.

: تمنح الحكومة اللبنانية الإجازة الرسمية لعيد الأضحى أول يومين فقط من العيد، وهما يومي الأحد والاثنين 16 و17 يونيو 2024م. الجزائر : تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو وتستمر حتى الثلاثاء 18 يونيو 2024م.

: تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو وتستمر حتى الثلاثاء 18 يونيو 2024م. تونس : تبدأ إجازة العيد يوم الأحد 16 يونيو وحتى الأربعاء 19 يونيو 2024م.

: تبدأ إجازة العيد يوم الأحد 16 يونيو وحتى الأربعاء 19 يونيو 2024م. الإمارات : تبدأ الإجازة من السبت 15 يونيو وحتى الثلاثاء 18 يونيو 2024م.

: تبدأ الإجازة من السبت 15 يونيو وحتى الثلاثاء 18 يونيو 2024م. الأردن : تبدأ الإجازة من يوم السبت 15 يونيو وحتى يوم السبت 22 يونيو 2024م.

: تبدأ الإجازة من يوم السبت 15 يونيو وحتى يوم السبت 22 يونيو 2024م. قطر : تبدأ الإجازة من 15 يونيو وحتى 19 يونيو 2024م.

: تبدأ الإجازة من 15 يونيو وحتى 19 يونيو 2024م. السعودية: تبدأ الإجازة يوم 5 من ذي الحجة 1445 وحتى يوم 17 من الشهر نفسه.

رسائل عيد الاضحى 2024

واليكم اجمل رسائل تهنئة عيد الاضحى 2024: