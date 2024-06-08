شوف راتبك كام.. زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 ورابط الإستعلام الرسمي

أقرت وزارة المالية في دولة الجزائر، بعض الزيادات الجديدة التي يتم تطبيقها على رواتب المتقاعدين داخل كافة الولايات، بالإضافة إلى أن الزيادة جاءت تزامنًا مع الإضطرابات الاقتصادية الغير ملائمة التي يمر بها العديد من المواطنين، لتُساهم بشكل كبير تحسين مستوى معيشتهم الاقتصادية في ظل الغلاء الفاحش الذي يمر به العالم، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل المعنية بالزيادة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

أقرت وزارة المالية جدول الزيادات الجديدة التي تشمل رواتب المتقاعدين في مختلف ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-

إذا تخطى راتب المتقاعد الـ 80 ألف دينار فإن نسبة الزيادة حينها تصل لـ 2% على قيمة المعاش.

بينما في حال إذا تراوح راتب المتقاعد من 50 إلى 80 ألف دينار، فإن الزيادة المستحق لهذا الشخص تكون 3%.

بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين الأكثر من 20 ألف دينار جزائر يستحقون زيادة قدرها 4%.

مع العلم أن الراتب إذا قل عن 20 ألف دينار جزائر تُصبح الزيادة حينها 5%.

طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

من أجل القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في مختلف ولايات دولة الجزائر، والتعرف على القيمة المستحقة للزيادة، اتباع الخطوات التالية:-