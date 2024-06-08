جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 دور اول عموم العراق

اقترب موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي مما جعل جميع الطلاب يبحثوا عن جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 دور اول وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عنه ومن المقرر أن تكون أولى أيام الامتحانات هي 8 من يونيو 2024، والجدير بالذكر أن مرحلة السادس اعدادي من المراحل التعليميية التي تحصل على اهتمام كبير من قبل الجهات المسؤولة وذلك نظرا لأهميتها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 دور اول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات السادس اعدادي والذي جاء على النحو الآتي:

يوم السبت الموافق 8 من يونيو سوف يتم عقد اختبار مادة التربية الإسلامية للقسم العلمي في الدراسات العربية والإنجليزية، بينما الدراسات التركمانية والكردية سوف يتم عقد اختبارات مادتي التربية الإسلامية والعربية.

يوم الأحد الموافق 9 من يونيو للقسم الأدبي وسوف يتم عقد امتحان التربية الإسلامية والفنون التربية الإسلامية والعربية وذلك في الدراسات العربية، بينما الدراسات الكردية سوف

يعقد اختبار مادة التربية الإسلامية والعربية، سوف يتم عقد اختبار مادة التربية الإسلامية في الدراسات التركمانية.

يوم الإثنين الموافق 10 من يونيو امتحانات القسم العلمي سوف يتم عقد امتحان اللغة العربية في الأقسام العربية والإنجليزية، بينما سوف يعقد امتحان اللغة التركمانية والكردية في الأقسام المتخصصة.

يوم الثلاثاء الموافق 11 من يونيو امتحانات القسم الأدبي، سوف يتم عقد امتحان اللغة العربية في الدراسات العربية لكل من الأدبي والفنون، وسوف يعقد أيضا اللغة التركمانية والكردية في الأقسام المتخصصة.

يوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو سوف يتم عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية في جميع الدراسات للقسم العلمي.

امتحان مادة اللغة الأجنبية للقسم الأدبي في جميع الدراسات وذلك يوم الخميس الموافق 13 من يونيو.

سوف يتم عقد اختبار مادة الأحياء (الاقتصاد) تطبيقي محاولات في جميع الدراسات للقسم العلمي وذلك يوم السبت الموافق 22 من يونيو.

عقد امتحان التاريخ لجميع الدراسات للقسم الأدبي، بينما الفنون سوف تحصل على امتحان التاريخ والفن التشكيلي وهذا يوم الأحد الموافق 23 من يونيو.

يوم الإثنين الموافق 24 من يونيو سوف يعقد امتحان الرياضيات لجميع الدراسات في القسم العلمي.

امتحان مادة الرياضيات للقسم الأدبي في جميع الدراسات وهذا يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو.

امتحان مادة الكيمياء لجميع الدراسات القسم العلمي وهذا يوم الأربعاء الموافق 26 من يونيو.

امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي في جميع الدراسات وهذا يوم الخميس الموافق 27 من يونيو، وامتحان علم الجمال للفنون.

يوم السبت الموافق 29 من يونيو سوف يعقد امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي في جميع الدراسات.

امتحان مادة الاقتصاد في جميع الدراسات للقسم الأدبى وامتحان مادة الفن البيئي للفنون وهذا يوم الأحد الموافق 30 من يونيو.

امتحان مادة اللغة الفرنسية لكل من الأدبي والعلمي في الدراسات العربية والإنجليزية وهذا يوم الثلاثاء الموافق 2 من يوليو.

موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي 2024

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم أن جميع الاختبارات في مختلف الدراسات سوف تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت بغداد، ويجب العلم أن أيام الامتحانات ثابتة ولا يتم تغيرها إلا إذا واجه يوم الامتحان يوم عطلة رسمية.