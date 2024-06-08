رابط الاستعلام عن حساب المواطن 1445 وشروط الحصول عليه

أوضحت وزارة الموارد البشرية بالسعودية رابط الاستعلام عن حساب المواطن، حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطنين العديد من برامج الدعم وتمد لهم يد العون ومن أبرز دعم حساب المواطن الذي يقدم لفئات عديدة بهدف مساعدتهم والارتقاء بمستواهم المعيشي، من خلال ذلك الدعم الشهري الذي يصرف وفق معايير وشروط تم الإعلان عنها وتوضيحها من قبل الوزارة.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن 1445

يمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445 عن طريق الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى موقع حساب المواطن

سجل دخولك إلى الموقع بطريقة صحيحة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة.

قم بالنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

حدد الدفعة رقم 79 وحدد الشهر يوليو.

اضغط بعد ذلك على زر الاستعلام عن الأهلية.

انتظر قليلًا وسوف تظهر أمامك حالة الأهلية والاستحقاق.

شروط الحصول على حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية بالسعودية شروط لاستحقاق المواطنين دعم حساب المواطن وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إقامته بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود، ولا يتعدى دخله الشهري الحد الأدنى للصرف المعلن عنه.

يلزم تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لتتم عملية التسجيل.

يجب أن يقوم رب الأسرة بنفسه في التقديم.

يشترط ألا يكون المتقدم يمتلك أي أصول أو أراضي أو سيارات وكذلك سجلات تجارية.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

أتاحت وزارة الموارد البشرية بالسعودية لمواطنيها تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن بشرط تقديم الأوراق والوثائق الداعمة لطلب الاعتراض، ويتم تقديم الاعتراض إلكترونيًا بالخطوات التالية: