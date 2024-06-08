أحلي أغاني للأطفال.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تعد قناة كراميش من القنوات ذات الشعبية الواسعة، حيث أنها تعرض محتوى كرتوني متنوع ومناسب لجميع الأعمار، وقد تم الإفصاح عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القناة كي يستطيع المشاهد المتابعة دون انقطاع البث، أو تشويش الشاشة، ومن المفرح أيضًا أنه تم عرض ترددين للقناة عبر القمرين نايل سات، وعرب سات حتى تستطيع اختيار الأنسب بينهما.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

أصبح الآن من السهل مشاهدة قناة كراميش الفضائية الخاصة بالأطفال، حيث ظهر التردد الجديد الخاص بها وإليك هو:

تردد قناة كراميش على نايل سات

التردد 11429 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب عمودي معدل ترميز الخطأ 27500

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد 11390 القمر الصناعي عرب سات الاستقطاب أفقي معدل ترميز الخطأ 27500

كيفية ضبط قناة كراميش 2024 على التلفاز

حتى تتمكن من الاستمتاع بقناة كراميش ومشاهدة كل ما تعرضه، لابد في البداية من ضبط القناة من خلال الخطوات التالية:

اضغط في البداية على القائمة الرئيسية من الريموت.

افتح القائمة عبر الشاشة.

توجه إلى خيار التنزيل واكتب التردد الخاص بقناة كراميش.

اضغط على التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي.

أدخل معامل تصحيح الخطأ، والترميز.

اضغط على خيار البحث.

ثم تثبيت، وانتظر بعض الوقت كي يتم إدراجها ضمن القنوات الفضائية الأخرى.

أهم البرامج التي تعرضها قناة كراميش

تعرض قناة كراميش مجموعة متميزة ومتألقة من البرامج الهادفة والتي تساعد الأطفال في تنمية مواهبهم وتطوير شخصيتهم، ومن هذه البرامج:

برنامج سايلنت.

برنامج سهران.

برنامج كركبة.

برنامج سيبك من أساليبك.

مميزات قناة كراميش

لا شك بأن قناة عملاقة مثل قناة كراميش تتمتع بشعبية كبيرة من المشاهدة والمتابعة، ولعل السبب في ذلك مميزاتها الفريدة والتي من أهمها: