دعاء التوفيق لطلاب الثانوية العامة 2024 ردد من دلوقت الأدعية لتيسير الامتحانات

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، قد انتشر التوتر الشديد بين الطلاب وأولياء الأمور أيضًا، حتى وإن كان الطالب يدرس طوال العام بجد، فإنهم لا يمكنهم الاستغناء عن توفيق الله وكرمه، من أجل تحقيق أحلامهم، وبما أن الثانوية العامة هي ما تحدد مستقبل الطلاب ومصيرهم، وتعد السنة الأصعب في المسيرة التعليمي للطلاب، يدعي كافة الأشخاص الذين يمتلكون أبناء في المرحلة الثانوية، والذين لا يمتلكون أيضًا لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق.

دعاء التوفيق لطلاب الثانوية العامة

قد قام الدكتور حسن القصبي أستاذ جامعة الأزهر بالدعاء لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق، وهذا الدعاء كان كالتالي: اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم أفتح لنا أبواب رحمتك، اللهم أرزقنا علمًا، اللهم أرزقنا فهمًا ثاقبًا، اللهم يسر لنا كل صعب، اللهم أجزنا بما قدمنا خيرًا، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وأرزقنا هدوء النفس، والخير كله ببركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عرف هذا الدعاء بدعاء التوفيق لطلاب الثانوية العامة.

أدعية النجاح لطلاب الثانوية العامة

يبحث كافة طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن أدعية يمكنهم قولها، من أجل أن يتمنوا النجاح لطلاب الثانوية العامة، ومن هذه الأدعية التالي:

اللهم يا واسع الفضل والعطاء وفق طلاب الثانوية العامة في امتحاناتهم وامنحهم من فيض حكمتك وسهل عليهم كل عسير.

اللهم أفتح على طلابنا فتوح العارفين، وأجعل النجاح حليفهم، وذكرهم ما نسوا وبارك لهم في جهودهم.

يا رب العالمين أرزق طلاب الثانوية العامة الفهم الصحيح والفهم السليم وأجعل أيام الامتحانات تمر بسلام ونجاح.

يا حنان يا منان أكتب لهم التفوق في الدنيا والآخرة وأجعل عليهم نورا ينير دربهم، ويحقق طموحاتهم.

اللهم أغفر لهم ذنوبهم، وأعصمهم من الخطأ والنسيان، وأجعل النجاح والتفوق نصيبهم.

أدعية ظهور النتيجة لطلاب الثانوية العامة

هناك بعض الأدعية التي يمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم قولها، حين تظهر نتيجة الثانوية العامة، ومن هذه الأدعية التالي: