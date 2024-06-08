هنا رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com في الكرخ ونينوي والنجف وجميع المحافظات

من المقرر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول خلال الساعات القادمة وذلك بعد استكمال أعمال التصحيح وتجميع الدرجات حيث تهدف هذه العملية الدقيقة إلى ضمان حصول كل طالب على الدرجات المستحقة دون أي زيادة أو نقصان، ويمكنهم الحصول على نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

وفقًا للتوقعات، ستعلن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول قبل نهاية شهر يونيو الجاري في كافة المحافظات، وسيتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم إلكترونيًا في جميع المواد بمجرد نشر النتائج، والجدير بالذكر أن بعد انتهاء الامتحانات بوقت قصير، أعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج سوف تعلن بشكل مركزي في جميع المحافظات، بعد استكمال عمليات التصحيح، ووجب التنويه أيضا أن امتحانات الثالث متوسط 2024 انتهت قبل بضعة أيام دون تسجيل أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة، حيث جاءت الأسئلة متوافقة مع المنهج الدراسي المقرر، وسيتم رفع كشوف النتائج عبر المواقع الرسمية فور الانتهاء من إعدادها، كما سيتم إرسال الكشوف إلى المدارس ليتمكن الطلاب من الحصول على بيان بالدرجات، وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أن الطلاب الذين حصلوا على درجة 45 سيتم رفع درجاتهم بمقدار 5 درجات ليصلوا إلى 50 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

تستعد وزارة التربية والتعليم بالعراق لرفع كشوف نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم باتباع الخطوات التالية فور ظهور النتيجة:

التوجه إلى موقع نتائجنا.

حدد قسم الخدمات الإلكترونية.

انقر على نتائج الطلاب.

حدد نتائج الثالث متوسط 2024.

اختر نتائج الدور الأول.

ادخل اسم المحافظة التي تتبع لها مدرسة الطالب.

قم بإدخال كافة بيانات الطالب مثل الاسم والرقم الامتحاني.

انقر على عرض النتيجة” للحصول على النتائج.

باتباع هذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من الوصول إلى نتائجهم بسهولة ويسر.