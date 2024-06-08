تعلن خلال ايام: رابط نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا والموقع الوزارى الرسمي epedu.gov.iq

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا يتزايد بشدة بحث الطلاب عن رابط نتائج الثالث متوسط 2024 للاستعلام عن نتائجهم الخاصة، حيث يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والتوتر وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات النهائية منتظرين ظهور النتيجة في أسرع وقت للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي، نظرًا لأنهم في أصعب المراحل الدراسية وتعتبر المرحلة الفيصلية التي تحدد مستقبل الطالب بعد ذلك، لذا قد أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن اقتراب موعد ظهور النتائج عبر موقعها الخاص وعدد من المنصات الإلكترونية الأخرى، وفيما يلي نستعرض أهم التفاصيل.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا

يترقب طلاب الثالث متوسط موعد ظهور النتيجة النهائية بعد أن انتهوا بالفعل من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي الخامس من شهر يونيو لعام 2024، وبناءً عليه تم الإعلان رسميًا عن الانتهاء من تصحيح جميع الاختبارات وتم مراجعتها واعتمادها بشكل نهائي من قبل وزارة التربية والتعليم وأنه سوف يتم ظهور نتائج الثالث متوسط في القريب العاجل على كافة المنصات الإلكترونية التي أعلنت عنها الوزارة للاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

بدأت التساؤلات مبكرًا عن نتائج الثالث متوسط لذلك أعلنت الوزارة عن النتائج الأولية للامتحانات والتي جاءت بنسبة نجاح عالية تخطت الـ 70% حتى تبث الطمأنينة والرضا للكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ولذلك لحين الانتهاء من اعتماد النتيجة والإعلان عنها، وفي هذه الخطوات يمكن الاستعلام عن رابط نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا فور الإعلان عن ظهورها: