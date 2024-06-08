هسة بسرعة.. تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محافظات العراق

تمثل الرعاية الاجتماعية، أهمية كبيرة للعديد من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، فضلاً عن أن كشوفات المشمولين بالوجبة السابعة، يتساءلون بشكل كبير حول موعد صدور هذه الوجبة، التي ما زالت تُثير جدلاً كبيرًا في الشارع العراقي، ولهذا يمكنك الإستعلام عن كشوفات هذه الوجبة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

إعلان كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى مظلتي عبر الإنترنت.

ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية الخاصة بالمنح.

حتى تقوم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

تحديد المحافظة المقيم بها المواطن بعد ذلك.

ليتم الضغط على زر “تنزيل”.

حتى تتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية في العراق.

ضوابط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

وتتمثل أهم شروط القيام بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، والحصول على الدعم المقدم، كما يأتي:-