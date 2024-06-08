“كرتون واغاني”.. تردد قنوات الاطفال 2024 “سمسم، mbc3، طيور الجنة” لمتابعة اجمل اغاني وبرامج الاطفال بدون انقطاع

أثار تردد قنوات الاطفال 2024 اهتمام العديد من الآباء والأمهات من أجل الاستمتاع بمحتوى القناة الترفيهي والأكاديمي حيث تركز اهتمامها على الأطفال وتعلمهم الكثير من العادات والتقاليد التي تتماشى مع الدين الإسلامي إلى جانب ذلك أن المحتوى آمن لايحتوي على أي مشاهد عنف ويناسب المرحلة العمرية للأطفال، وفي هذا الصدد سوف نستعرض كافة التفاصيل عن ترددات هذه القنوات إلى جانب مميزاتها.

تردد قنوات الاطفال 2024

ازداد البحث عن تردد قنوات الاطفال 2024 نظرا لمحتواها الترفيهي والتعليمي في آن واحد كما أنها تعمل على تسلية الاطفال في جميع الاعمار، وهي:

1- تردد قناة سمسم 2024

التردد: 11334 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

2- تردد قناة أجيال الجديد

التردد: 12149 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

3- تردد قناة MBC3 الجديد

التردد: 11470- 11559 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

4- تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024:

التردد: 11391.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

5- تردد قناة بيبي كيدز الجديد

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

كيفية تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024

يمكنك تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024 من أجل الاستمتاع بمحتوى آمن وملهم عبر هذه القنوات التي تعمل على تسليتهم خلال فترة الاجازة وعرض مجموعة من الكرتون والاغاني وبرامج الاطفال الممتعة، واتبع الخطوات التالية: