التقديم في مدارس التمريض 2024 المستندات والشروط الــ 7 والمجموع أو التنسيق الذي يظهر بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية مباشرة، في الوقت الذي أصبح القبول في مدارس التمريض سواء العادي أو العسكري حلم يراود كل شاب وفتاة في الآونة الأخيرة، كونها تعد واحدة من أهم المدارس التي تعطي وظيفة عمل مباشرة بعد التخرج، لهذا يعد القبول في مدارس التمريض أمر صعب للغاية الا لمن يحصل على الدرجة المطلوبة والشروط والمستندات اللازمة، وهذا ما نكشفه إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2024

حددت وزارة الصحة والسكان الأوراق المطلوبة للتسجيل في مدارس التمريض العادي بكافة أنحاء الجمهورية، حيث تضمنت التالي:

شهادة الميلاد وعدد ثلاث صور منها.

الشهادة الاعدادية وعدد ثلاث صور منها.

طوابع مهن طبية عدد 6.

8 صور شخصية مقاس 4*6.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

شروط الـقبول في مدارس التمريض 2024

ينبغي لمن اراد التقديم في مدارس التمريض أن يتوفر فيه عدة شروط وضوابط تضمنت كل من التالي:

يجب أن يحصل الطالب والطالبة على الدرجات المطلوبة وفقا إلى التنسيق. أن تكون المتقدمة أو المتقدم مصري الجنسية. الإلمام باللغة الانجليزية لغة ثانية. أن يكون الطالب والطالبة من أبناء المحافظة التي قدم إليها. يجب أن تكون الطالبة غير متزوجة. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. يجب أن لا يقل عمر الطالبة عن 15 عام. اجتياز كشف الهيئة بما فيه (قوة الملاحظة، الاختبار النفسي، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة، المظهر العام).

مجموع القبول في مدارس التمريض العادي 2024

نظراً لتفاوت المجاميع في مدارس التمريض العادي فمن المتوقع أن يرتفع تنسيق هذا العام ليبدأ التقديم من 240 على الأقل، فيما يتم اختيار المقبولين لاعلي مجموع.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه التقديم في مدارس التمريض 2024 المستندات المطلوبة والشروط الــ 7 والمجموع.