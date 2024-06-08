من هنا استظهار نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 ونتائج الاعدادية الليبية عبر موقع الوزارة في جميع المحافظات

كشفت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 عبر حسابها الرسمي أنه تم الانتهاء فعليا من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حيث بدأ الطلاب الامتحانات في متصف شهر مايو واستمرت حتى نهاية شهر مايو الماضي، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الساعات الماضية.

نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024

الجدير بالذكر أن وصل عدد طلاب الذين أدوا اختبارات التعليم الأساسي للعام الحالي أكثر من 210 ألف طالب داخل ليبيا بأكملها وذلك وفقا لمصادر موثوقة، وتم تقسيم هؤلاء الطلاب على حوالي 1418 لجنة امتحانات في جميع المدن، وتم مراقبتهم من قبل 4211 مراقبًا، وأكدت الوزارة في البيان أن جميع الاختبارات تمت بنجاح ودون مشاكل، ولم يعاني أي طالب أو طالبة من صعوبات خلال فترة الامتحانات، وكما أشارت الوزارة إلى أن جميع الأسئلة التي وردت في الامتحانات كانت مستمدة من الكتب الدراسية الخاصة بالمناهج التعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024

قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بطرح رابط إلكتروني تم تخصيصه للاستعلام عن عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 ويمكنك القيام بذلك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية.

ستظهر لك بضعة خانات يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الجلوس، ورقم التسجيل المخصص للطالب.

تحقق من صحة البيانات التي أدخلتها ثم انقر على أيقونة “عرض النتيجة” في الأسفل.

خلال بضعة ثوانٍ فقط، ستظهر لك إجمالي درجات الطالب في جميع المواد، ودرجة كل مادة على حدة.

والجدير بالذكر أنه سيتم تفعيل هذا الرابط في حالة اعتماد النتيجة والإعلان عنها، وبذلك يتمكن الطلاب من الحصول على النتائج بكل سهولة دون الاضطرار للتوجه إلى المدرسة.