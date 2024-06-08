الان epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 محافظات العراق

بدأت منذ دقائق امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، بالإضافة إلى وزارة التربية العراقية استعدت الوزارة بكافة أجهزتها والمديريات المتواجدة على مستوى المحافظات، لاستقبال طلاب وطالبات الصف السادس، حتى يخوضوا تجربة من أهم وأبرز المراحل الدراسية التي يمر بها العديد من الطلاب والطالبات، هذا وأن وزارة التربية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المرحلة، ويمكنك التعرف على كيفية استخراج كشوفات نتائج هذه المرحلة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج كشوفات نتائج السادس الإعدادي في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام باستخراج كشوفات نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

كذلك يتم العمل على إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

على أن يتم تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

القيام باختيار المرحلة الدراسية فيما بعد.

مع تسجيل كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

الضغط على زر “بحث”.

لتقوم عرض جميع الكشوفات الخاصة بنتائج السادس في النهاية.

عرض نتائج السادس الإعدادي عبر نتائجنا

أما عن إجراءات القيام بعرض نتائج السادس الإعدادي دور أول في محافظات العراق، عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-