جميع التفاصيل .. مدارس we للاتصالات للبنات والبنين بعد الإعدادية 2024 المناهج والفروع

مدارس we للاتصالات من أهم وأفضل المدارس البديلة لمدارس الثانوية العامة، وتعطى مدرسة we للاتصالات فرص رائعة للطلاب الذين يدرسون فيها، حيث أنها تؤهل الطلاب المتخرجين منها من الالتحاق بسوق العمل بكل سهولة، كما أنها توفر لهم العديد من فرص العمل داخل مصر، وخارج مصر أيضًا، لأنها تعطى للطلاب شهادات دولية معتمدة، ونظرًا لأن نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات تظهر هذه الأيام، يبحث كافة الطلاب عن مدارس we للاتصالات بعد الإعدادية.

فروع مدارس we للاتصالات

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن فروع مدارس we للاتصالات، حيث أن فروعها منتشرة في كافة محافظات مصر، ومن فروعها التالي:

فرع محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، في شارع المستشفى الدولى خلف استاد المنصورة.

فرع محافظة القليوبية في مدرسة الشهيد عمرو مصطفى بمدينه نصر.

فرع محافظة السويس مدرسة عقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بحي عتاقة.

كما هناك فرع محافظة الإسكندرية مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بسيدي جابر.

فرع محافظة المنيا مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات بالمنيا الجديدة.

فرع محافظة القاهرة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات في حي الزهور بمدينة نصر.

وأيضًا فرع محافظة الجيزة مدرسة الشيخ زايد الرسمية الفندقية المتقدمة.

طريقة التقديم في مدارس we للاتصالات بعد الإعدادية 2024

بعد تأكد طلاب الشهادة الإعدادية من أن مدارس we للاتصالات، منتشرة في كافة المحافظات، يريدون الآن الإستعلام عن طريقة التقدم في هذه المدارس، والطريقة كالتالي:

يجب أن يقوم الطالب بالتقدم للالتحاق بالمدرسة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

كما يجب أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات التي تضعها المدرسة.

يجب أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية الخاصة بالمدرسة.

مناهج مدرسة we للاتصالات

قد تم إعداد مناهج مدرسة we للاتصالات من قبل أساتذة الجامعات، والخبراء المتخصصين في مجال المنهج الدراسي، وتكون مناهج المدرسة كالتالي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي، على أن يدرس الطالب كافة المواد الدراسية، مثل: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الدراسات الإجتماعية، ومواد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.