هنا LinK نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

تعتبر نتائج الثالث متوسط من أكثر النتائج التي شغلت الطلاب وأولياء الأمور في العراق، حيث انتهى الطلاب من الاختبارات بالفعل يوم الاربعاء الماضي 5 يونيو 2024 في كافة المحافظات العراقية، وبعدها أعلنت وزارة التربية بدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وهذا حتى تعلن النتيجة في أقرب وقت ممكن أي قبل عيد الأضحى المبارك، وستعلن النتيجة عبر موقع الوزارة الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة بكل سهولة، وخلال هذا المقال سوف نتعرف على لينك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

تزداد معدلات البحث المتكرر والمكثف في كافة محركات البحث بالعراق عن أخر المستجدات الخاصة بنتائج الثالث متوسط، ومن المقرر أن تعلن تلك النتائج خلال الفترة المقبلة مباشرة بعد انتهاء أعمال التصحيح واعتماد النتيجة، وشددت وزارة التربية العراقية على لجان التصحيح القيام بالمهام بشفافية ونزاهة عالية حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات ولا يقع ظلم على أي طالب، كما نوهت على سرعة الانتهاء من تلك المهام لتعلن النتيجة أمام الطلاب سريعاً للاطمئنان على نتائجهم، خاصة أن نتائج الثالث متوسط تمثل أهمية كبيرة في حياة الطالب والتي تنقله لمرحلة تعليم جديدة.

موقع وزارة التربية العراقية لاستعلام نتائج الثالث متوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية توفير رابط إلكتروني من خلاله يمكن لطلاب الصف الثالث المتوسط الاستعلام عن نتائج اختباراتهم من المنزل دون التوجه للمدارس، ويتم الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية: