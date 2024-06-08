جميع التفاصيل .. مدرسة الطاقة الشمسية بعد الإعدادية للبنات والبنين 2024 مستقبل باهر لعيالك

مدرسة الطاقة الشمسية في أسوان، هي مدرسة قد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عنها، حتى تتيح للطلاب الذين لا يريدون دخول ثانوي عام أن يسجلوا فيها، فهي من أفضل المدارس البديلة لمدارس الثانوية العامة، وتعد مدرسة الطاقة الشمسية إحدى مدارس التعليم الفني، وقد تم إنشاء هذه المدرسة من أجل تدريب فنيين للعمل على ألواح الطاقة الشمسية، حيث يفضل العديد من الأشخاص الآن استخدام الطاقة النظيفة، للحصول على الكهرباء والخدمات الاخرى.

مدرسة الطاقة الشمسية في أسوان 2024

كنت تم افتتاح مدرسة الطاقة الشمسية في أسوان عام 2023، وقد شاهدت هذه المدرسة اقبالًا مبهرًا من قبل الطلاب عليها، وكانت عام 2023 تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من مجموع الثانوية العامة، كما أنها تقبل الجنسين سواء كان البنين والبنات، وتستقبل المدرسة 180 طالب وطالبة فقط، حيث تتكون المدرسة من 6 فصول، ثلاث فصول للبنات، وثلاثة للبنين، وتهدف هذه المدرسة إلى تعليم الطلاب كيفية التعامل مع ألواح الطاقة الشمسية المتطورة، من أجل إنتاج طاقة نظيفة.

شروط التسجيل في مدرسة الطاقة الشمسية بعد الإعدادية

بما أن مدرسة الطاقة الشمسية تعد من أكثر المدارس التي يريد الطلاب التسجيل فيها، قامت المدرسة بتوفير بعض الشروط، التي يجب أن تتوفر لدى الطالب من أجل التسجيل فيها، وهي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم فيها حاصل على الشهادة الاعداديه

يجب أن يكون الطالب حاصل على درجات متناسبة مع تنسيق المدرسة لعام 2024.

كما يجب أن يقدم الطالب شهادة تثبت حسن سلوكه من المدرسة الإعدادية.

يجب تقديم شهادة صحية للطالب من مكتب التأمين الصحي.

يجب أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، كما يجب أن يجتاز كافة الاختبارات الشفوية والتحريرية، وقياس الطول والعرض.

المستندات المطلوبة للتسجيل في مدرسة الطاقة الشمسية 2024

من أجل التسجيل في مدرسة الطاقة الشمسية، يجب عليك تقديم بعض المستندات والأوراق التي قد أعلن عنها المسؤولين عن المدرسة، ومنها: