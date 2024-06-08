كوني شباب دائمًا مع وصفات بذور الكتان التي تقاوم التجاعيد وترطب البشرة

وصفات بذور الكتان من أقوى مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على محاربة التجاعيد وتساعد في ترطيب البشرة، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساعد على شد الجلد وتقضي على ترهلاته، وتحتوي أيضًا على أحماض دهنية تعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على وصفات بذور الكتان التي تعمل على ترطيب البشرة وإزالة التجاعيد وجعلها شباب دائمًا.

مكونات وصفة بذور الكتان لعلاج جفاف البشرة

تحتوي هذه الوصفة على المكونات التالية: –

2 كوب من الماء.

نصف كوب من بذور الكتان.

طريقة عمل وصفة بذور الكتان لعلاج جفاف البشرة

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على أبسط الخطوات لعمل وصفة طبيعية تعالج جفاف البشرة وهي كما يلي: –

نقوم بوضع 2 كوب من الماء في وعاء، ثم نضيف إليهم نصف كوب من بذور الكتان. نضع الوعاء على النار، ثم نتركه حتى يغلي مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة خشبية. نرفع الوعاء من على النار عند ظهور سائل رغوي يشبه الجل، ثم نتركه حتى يبرد. نحضر قطعة من القماش القطني، ثم نستخرج الجل من بذور الكتان ونضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق. يمكننا تخزين هذا الجل لأكثر من شهر وذلك عن طريق وضعه في الثلاجة. نضع الجل على الوجه باستخدام قطعة من القطن، ثم نقوم بغسله بالماء البارد بعد 30 دقيقة.

وصفة بذور الكتان لإزالة التجاعيد

بذور الكتان تعمل على تعزيز الكولاجين الطبيعي الذي يجعل البشرة شباب دائمًا، وسوف نتعرف معكم على أقوى وصفات إزالة التجاعيد وهي كما يأتي: –