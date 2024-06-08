“سجل بسرعة”.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس والشروط المطلوبة

تعتبر منحة 300 دينار تونس من أهم المساعدات التي يبحث عنها المواطنون داخل الأراضي التونسية من خلال مواقع التواصل المختلفة، والتي تقدمها الحكومة التونسية لمساعدة المواطنين الأشد احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الاسعار مما يؤثر على الحياة المعيشية للفرد التونسي، و نوضح في مقالنا التالي التفاصيل الخاصة بمنحة 300 دينار تونس والشروط التي لابد من توفرها وطريقة التسجيل للحصول على منحة 300 دينار تونس 2024.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

قامت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بعض الشروط التي لابد من إتباعها حتى يتمكن المواطن التونسي من التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وتلك الخطوات هي:

أولا: ينبغي أن يكون المواطن المتقدم للحصول على المنحة حاملاً للجنسية التونسية.

ثانيا: ينبغي أن يكون المتقدم مقيم بصفة دائمة داخل أراضي الجمهورية التونسية.

ثالثا: عدم إمتلاك المواطن لأي وصول عقارية أو أراضي ذات قيمة.

رابعا: لابد وأن يكون الدخل الخاص بالمواطن هو الحد الأدنى الذي أعلنت عنه الجهات المختصة للحصول على المنحة.

خامسا: لابد أن يتجاوز سن المتقدم 25 سنه.

سادسا: ينبغي أن يكون المتقدم من الأسر محدودة الدخل.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

يوجد بعض الخطوات التي لابد من إتباعها من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونس، والتي قامت بالإعلان عنها وزارة التضامن الاجتماعي التونسية وتلك الخطوات هي: