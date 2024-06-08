طريقة التقديم على منحة تونس 300 دينار يونيو 2024 وماهي شروطه

أعلنت الحكومة التونسية عن إتاحة الفرصة للمواطنين بالتقديم للحصول على منحة 300 دينار تونسي مقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه المنحة يتم منحها إلى العائلات التي تحتاج إلى دعم ومساندة، ولكن الحكومة أعلنت عن طريقة للتسجيل للحصول على المنحة وذلك حتى يتم مراجعة الطلبات والتأكد من أن الأسرة تحتاج إلى الدعم بالفعل كما أوضحت الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم.

التقديم على منحة الشؤون الاجتماعية 300 دينار 2024

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس موقع إلكتروني يستطيع المواطنين من خلاله التقديم على منحة 300 دينار والتي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة، ويتم التقديم باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس من هنا

تسجيل الدخول باستخدام البيانات والمعلومات الشخصية مثل رقم بطاقة الهوية الوطنية وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول واختيار منحة 300 دينار تونسي.

ملء النموذج الموضح بكل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة ثم الضغط على إرسال الطلب.

سيتم مراجعة الطلبات والتأكد من صحة المعلومات ثم الرد بالموافقة أو الرفض.

الشروط والأحكام للحصول على منحة 300 دينار تونسي

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها للحصول على منحة 300 دينار، وهذه الشروط تتمثل في:

ينبغي أن يكون المواطن المتقدم للحصول على المنحة تونسي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في تونس.

أن يكون الدخل الذي يحصل عليه المواطن أقل من 180 دينار.

لا ينبغي أن يكون لدى المتقدم وظيفة في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

لابد أن يكون المتقدم من المواطنين الغير قادرين على دفع مصروفات المدارس لأطفالهم.

أن يكون من محدودي الدخل.

الأوراق والوثائق المطلوبة لمنحة 300 دينار

حددت الوزارة أيضًا مجموعة من الأوراق والوثائق للتقديم على المنحة وهي: