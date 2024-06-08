رسميا… الحسابات الفلكية تعلن موعد عيد الأضحي في الجزائر 2024… تعرف على الموعد..؟!

في الساعات القليلة الماضية كثرت التساؤلات من الكثير من مواطنين الجزائر عن الموعد المنتظر لقدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2024، فهم يتطلعون لمعرفة عدد الأيام المتبقية للاحتفال بالعيد وقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم لذلك، سوف نقدم لكم توضيح حول الموعد الرسمي لعيد الأضحى المبارك لهذا العام، والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر لسنة 2024.

عيد الاضحي في الجزائر

يسعي الجهاز الفلكي الجزائري بشكل كبير على إعلان جميع التواريخ المتعلقة بالعطلات الرسمية والاحتفالات، بما في ذلك تحديد موعد عيد الأضحى لعام 2024 في الجزائر، ويعتبر عيد الأضحى واحدا من الأعياد الهامة التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم مرة واحدة في السنة، وعلى هذا الأساس، فقد تم الإعلان عن توقعات رؤية هلال ذو الحجة وتقدير موعد العيد المبارك لعام 2024 يومي 16 أو 17 يونيو، ومن المتوقع أن يكون الوقوف على عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو، مع إقامة عيد الأضحى في اليوم التالي، أي يوم 16 يونيو وتعتبر العطلات الرسمية من أبرز الفترات التي ينتظرها السكان والمقيمون في الجزائر بفارغ الصبر.

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