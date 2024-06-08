التمريض يقبل من مجموع كام 2024؟ تنسيق مدارس التمريض بعد الاعدادية جميع المحافظات ( توقعات )

التمريض يقبل من مجموع كام 2024؟ سؤال ذاد البحث عليه من قبل الطلاب والطالبات بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث الاعدادي في كافة المحافظات المصرية، حيث يعد تنسيق مدارس التمريض بعد الاعدادية واحد من أهم الأحداث التي يتابعها الكثيرون، كون مدارس التمريض واحدة من القلائل التي تمنح الطالب فرصة عمل بعد التخرج مباشرة، وهي تعد من أهم البدائل للثانوية العامة المتاحة الان في مصر، لذا نكشف لكم في هذا التقرير المؤشرات الأولية للنتيجة النهائية لتنسيق الشهادة الإعدادية.

التمريض يقبل من مجموع كام 2024؟

يلجأ إلى مدارس التمريض العديد من الطلاب والطالبات الذين لم يدخلوا مدارس الثانوية العامة، نظراً لأسباب عديدة منها على سبيل المثال أن الثانوية العامة تحتاج مصرفات مالية كبيرة نظير الدروس الخصوصية، بالإضافة إلي أن الثانوية العامة قد توصلك إلى كلية ليس لها في الوقت الحالي تكليف مما قد لا تتمكن من الحصول على وظيفة، لهذا فنجد أن إقبال الملايين على مدارس التمريض كل عام يتزايد، لهذا يتم الإعلان رسمياً على تنسيق مدارس التمريض بعد الإنتهاء من إعلان نتائج الإعدادية لجميع المحافظات.

مميزات مدارس التمريض في مصر

تتميز مدارس التمريض بقل المصروفات المالية وتوفير وظيفة عمل والحصول على رواتب مالية جيدة، فضلا عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى كليات التمريض والمعاهد من خلال مدارس التمريض، ووفقاً إلى نتيجة الشهادة الاعدادية هذا العام فمن المتوقع أن يرتفع تنسيق التمريض بنسبة 1%.

توقعات تنسيق التمريض في مصر 2024

القاهرة 240 درجة.

الإسكندرية 255 درجة.

كفر الشيخ 262 درجة.

الدقهلية 245 درجة.

المنيا 250 درجة.

السويس 260 درجة.

دمياط 265 درجة.

بني سويف 244 درجة.

الجيزة 235 درجة.

البحيرة 250 درجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه التمريض يقبل من مجموع كام 2024؟ تنسيق مدارس التمريض بعد الاعدادية جميع المحافظات.