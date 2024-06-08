بشرى من انستا باي.. خاصية لإرسال وتحويل الأموال بفوري دون حدوث أخطاء.. حول فلوسك بأمان

يمكننا بالفعل أن نقوم بتحويل الأموال النقدية بكل سهولة وفقا لمنصة أنستا هي من ضمن الأمور المتطورة وأشهر وأفضل التطبيقات التي تساعد على تحويل الأموال؛ فبالتالي قامت بتقديم خاصية جديدة دون كتابة جميع المعلومات الشخصية وتدوينها وهذا يرجع لأنها تتعامل مع خاصية مسح رمز الأستجابة وهو QR code ومن خلالها أن نقوم بإرسال الأموال واستقبالها دون كتابه المعلومات الشخصية كما أن المطور أنستا أكد على تحديث التطبيق بصفة مستمرة، وسوف نتحدث أيضا على الحد المسموح للمعاملات وخاصية تحويل الأموال وفقا لهذا المقال.

أنستا بأي يطلق خاصية تحويل الأموال عبر QR CODE

يمكننا أيضا أن نقوم بتحويل الأموال بكل سهولة وفقا لتطبيق أنستا بأي وهو من أشهر التطبيقات التي تم تحديثها في الآونة الأخيرة والتي لا تحتاج منا إلى تسجيل أي نوع من أنواع البيانات الشخصية والمعلومات التي تختص بشخص التي يقوم بإرسال بعض الأموال فبالتالي أصبحت العملية سهلة ولا تستغرق نهائيا أي مجهود أو وقت أو لا يوجد أي خطأ وارد أو وذلك وفقا لرمز الاستجابة QR code.

الحد المسموح للمعاملات المالية عبر تطبيق أنستا بأي

تطبيق أنستا بأي قام بتحديد حد أقصى للمعاملات التي تتم بشكل دائم ويتم تنفيذها من خلال برنامج أنستا، وهي تتمثل في وفقا لما يلي :-