«عاااجل».. ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الاول… تعرف على حقيقة ظهور النتائج..؟!

تداولت بعض المواقع الإلكترونية في العراق مؤخرا معلومات تفيد بظهور نتائج الامتحانات النصفية للمرحلة الثالثة من التعليم المتوسط للعام الدراسي 2024، مما أثار تساؤلات واسعة من قبل المواطنين حول صحة هذه الأنباء، وفي هذا السياق، فقد أفادت وزارة التربية العراقية بتكذيب مثل هذه الشائعات، مؤكدة أن جميع المعلومات المتداولة بشأن ظهور نتائج الطلاب في المرحلة المتوسطة غير صحيحة على الإطلاق، وأوضحت الوزارة أن النتائج لم تعلن بعد، وأن الطلاب يخضعون حاليا لعمليات التصحيح والتدقيق.
رابط الاستعلام عن النتائج pdf
- تفضل بالدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي على الإنترنت للاطلاع على نتائجك.
- بعد الدخول، قم بالتنقل إلى الصفحة التالية.
- عند وصولك إلى صفحة النتائج، اختر المحافظة التي ترغب في استعراض نتائجها.
- ثم انقر على زر التحميل للحصول على النتيجة.
- ستتم عملية التنزيل بتنسيق PDF مباشرة إلى جهازك.
- باستخدام البحث داخل ملف الPDF، يمكنك العثور على نتائجك بسهولة باستخدام اسمك.
الاستعلام عن النتائج من بوابة الوزارة
- بداية، يجب الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.
- بمجرد الوصول إلى الموقع، يتعين على المستخدمين النقر على الخيار الذي يقول “نتائج الطلاب”.
- بعد ذلك، يطلب منهم اختيار “نتائج الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024”.
- بمجرد اختيارهم لهذا الخيار، يجب عليهم تحديد “نتائج الدور الأول” من بين الخيارات المتاحة.
- في هذه المرحلة، سيُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية، مثل اسم الطالب، ورقم الامتحان، ومحافظتهم.
- بمجرد إدخال البيانات، يجب على المستخدمين النقر على الزر الموجود لعرض النتائج.
- بعد ذلك، سيتم عرض كشف بنتيجة الطالب الذي قام بإدخال بياناته.
- هذه الخطوات البسيطة تمكن الطلاب والطالبات من معرفة نتائجهم بسهولة عبر الإنترنت.