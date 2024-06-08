«عاااجل».. ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الاول… تعرف على حقيقة ظهور النتائج..؟!

تداولت بعض المواقع الإلكترونية في العراق مؤخرا معلومات تفيد بظهور نتائج الامتحانات النصفية للمرحلة الثالثة من التعليم المتوسط للعام الدراسي 2024، مما أثار تساؤلات واسعة من قبل المواطنين حول صحة هذه الأنباء، وفي هذا السياق، فقد أفادت وزارة التربية العراقية بتكذيب مثل هذه الشائعات، مؤكدة أن جميع المعلومات المتداولة بشأن ظهور نتائج الطلاب في المرحلة المتوسطة غير صحيحة على الإطلاق، وأوضحت الوزارة أن النتائج لم تعلن بعد، وأن الطلاب يخضعون حاليا لعمليات التصحيح والتدقيق.

رابط الاستعلام عن النتائج pdf

تفضل بالدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي على الإنترنت للاطلاع على نتائجك.

بعد الدخول، قم بالتنقل إلى الصفحة التالية.

عند وصولك إلى صفحة النتائج، اختر المحافظة التي ترغب في استعراض نتائجها.

ثم انقر على زر التحميل للحصول على النتيجة.

ستتم عملية التنزيل بتنسيق PDF مباشرة إلى جهازك.

باستخدام البحث داخل ملف الPDF، يمكنك العثور على نتائجك بسهولة باستخدام اسمك.

الاستعلام عن النتائج من بوابة الوزارة