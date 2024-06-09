كيفية حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024 وما هي شروط الحجز

بالتأكيد هناك عدد كبير جدا من المواطنين داخل دولة العراق يبحثون بصفة مستمرة على كيفية الحجز للحصول على البطاقة الموحدة التي نستخدمها في عدد كبير من الخدمات الحكومية التي تقوم الدولة بتوفيرها، مما أكدت أيضا إحدى الجهات المختصة أن حجز البطاقة الوطنية سوف يتم بالطرق الحديثة “إلكترونيا” وهذه من ضمن التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تتم بكل سهولة وفقا لهذا المقال.

كيفية التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

البطاقة الوطنية هي من أشهر وأفضل الأوراق الرسمية التي تساعد أيضا على حصولنا لجميع الخدمات المختلفة من خلالها ولأن الدولة تقدم العمليات المتطورة وهي الخدمات الالكترونية الرقمية فبالتالي يساعد على أن تقوم بتوفير استخراج رسمي للبطاقة الوطنية بكل سهولة طبقا لبعض الخطوات التالية:-

يجب اولا أن نقوم بالدخول عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون البطاقة الوطنية.

ثم نضغط الآن على الهوية الوطنية.

قم بالضغط على حجز الهوية الوطنية.

ابدأ الآن بتحميل جميع البيانات والمعلومات.

قم بالضغط على الشاشة الرئيسية.

ثم اضغط الآن على أيقونة الاستناد.

قم بالضغط على رقم الهاتف وبعد ذلك سوف يتم الانتهاء رسميا من جميع الإجراءات الخاصة بعملية الحجز.

شروط الحجز الإلكتروني البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

الحكومة داخل دولة العراق أكدت أيضا على أن هناك شروطا أساسية لعملية الحجز الإلكتروني الخاص ببطاقة الوطنية والتي تتم وفقا للخطوات الآتية:-