كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية عام 2024 الوجبة الأخيرة في العراق

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن الكشوفات الخاصة بأسماء الرعاية الاجتماعية لسنة 2024 الوجبة الأخيرة داخل عموم المحافظات في دولة العراق، حيث أعلنت الوزارة عن هذه الطريقة بجميع الخطوات حتى يستطيع جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسمائهم بالوجبة السابعة، وسوف يتم الإعلان عن هذه الأسماء في الأيام المقبلة، وسوف نوضح لكم هذه الطريقة بالتفصيل خلال مقالنا هذا.

طريقة الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية عام 2024 الوجبة الأخيرة

سوف تعلن وزارة العمل خلال الأيام المقبلة أن كشوفات الأسماء الخاصة بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 الوجبة الأخيرة، ويمكن الاستعلام بسهولة عن هذه الكشوفات، وهي تتمثل فيما يلي:

أدخل إلى موقع مظلتي من هنا.

بعد ذلك انقر فوق قسم الرعاية الاجتماعية.

أدخل رقم الوجبة ثم اضغط على اسم المحافظة التابع لها المتقدم.

أدخل كافة البيانات المطلوبة بكل دقة وبعد ذلك أضغط فوق بحث.

سوف تظهر لك الكشوفات أضغط فوق أيقونة تنزيل.

بعد ذلك ابحث عن الاسم داخل الكشوفات بواسطة رقم التعريف الوطني.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

توجد مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها حتى يتم القبول داخل الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، وهي تتمثل فيما يلي: