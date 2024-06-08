المرتب هيزيد حاجه تفرح.. 700 ألف دينار زيادة على رواتب المتقاعدين في دولة العراق2024

هناك العديد من الأخبار المنتشرة من قبل وزارة المالية في دولة العراق تتخلص بزيادة قيمة رواتب المتقاعدين داخل دولة العراق وذلك عن الحزمة الأخيرة المعلن عنها حيث قد أعلنت وزارة المالية بالعراق خلال الشهور الأخيرة عن زيادة رواتب المتقاعدين داخل دولة العراق بمبلغ 100 ألف دينار، وقد أصبح الحد الأدنى لقيمة رواتب المتقاعدين بمبلغ قدره 500 ألف دينار، وسوف نوضح لكم خلال مقالنا هذا كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

مقدار زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

من المتوقع أن تصب قيمة رواتب المتقاعدين داخل دولة العراق إلى مبلغ 700 ألف دينار، ولكن لم يتم تطبيق القرار الخاص لذلك حتى الآن، كما أنه لم يتم الإعلان عن صرف قيمة الرواتب التقاعدية داخل العراق بهذه المبالغ، ولكن سوف يناقش مجلس الوزراء داخل العراق هذا القرار وسوف ينتظرون التصويت بالموافقة من أجل رفع الحد الأدنى لقيمة رواتب المتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين 2024

قد ذكرت وزارة المالية الخاصة بدولة العراق أنه يوجد زيادة مالية على رواتب المتقاعدين بمبلغ قدره 200 ألف دينار، وقد اشتر مصدر بوجود دراسة حكومية تذكر أن قيمة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين سوف تصل إلى مبلغ قدره 700 ألف دينار، حيث ذكرت وزارة المالية بالعراق أنه يوجد زيادة برواتب المتقاعدين بمبلغ قيمته 200 ألف دينار عقب التعديات الأخيرة.

ولكن إلى الآن لم يصدر قرار ينص على تطبيق هذه الزيادة، وقد تم في السابق رفع الحد الأدنى لمبلغ 500 ألف دينار، حيث أن الشخص الذي كان يحصل على مبلغ قدره 600 ألف دينار قد أصبح يتقاضى مبلغ قدره 700 ألف دينار، ولكن توجد أخبار عديدة عن زيادة قيمة رواتب المتقاعدين داخل دولة العراق مرة أخرى، حيث أننا بإنتظار التطبيق النهائى وكذلك موعد الصرف بتلك الزيادة الجديدة من قبل مجلس الوزراء داخل العراق.