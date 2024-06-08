احترف الهيد شوت.. أقوى وأفضل كود حساسية ببجي موبايل PUBG Mobile 2024 بدون جيروسكوب

يرغب جميع اللاعبين في امتلاك أفضل كود حساسية ببجي، وذلك لأنه يمتلك الكثير من المميزات الرائعة التي تضيف إلى اللاعب عناصر وخدمات كثيرة تجعلها الأفضل دائما في لعبة بيجي، وهي من ضمن الألعاب المجانية الشهيرة جدا منذ عام 2018 حتى العام الحالي، كما أنها تمتلك عدد كبير من اللاعبين من حول العالم، والراغبين دائما في تحقيق إنجازات ونجاحات كثيرة داخل ببجي، والتي يسهل تحقيقها بواسطة الأكواد الخاصة بها، والتي من ضمنها هي أكواد حساسية ببجي.

أقوى كود حساسية ببجي بدون جيروسكوب

يمكنك بسهولة ضبط إعدادات الحساسية في لعبة ببجي لتحقيق ثبات الإيم والحصول على هيد شوت دقيق على مختلف الأجهزة، بما في ذلك الأيباد والموبايل، يمكن تعديل هذه الأكواد في إعدادات اللعبة وفقًا لتفضيلاتك الشخصية، مما يساعدك على تحسين دقة اللعب وزيادة فرص الفوز في المنافسات؛ كما أن استخدام أكواد حساسية ببجي لأربع أصابع يمكن أن يوفر تجربة لعب أفضل وأكثر متعة، مما يمكنك من التفوق على منافسيك في عالم ببجي المليء بالتحديات؛ ضبط حساسية ببجي بدون جيروسكوب:

150% بدون منظار TPP.

130% بدون منظار FPP.

40% نقطة الاستهداف الحمراء والمصوب.

38% منظار 2X.

30% منظار 3X.

23% منظار 4X.

11% منظار 6X.

13% منظار 8X.

أقوى كود حساسية لببجي موبايل

لكي يبدأ اللاعب في امتلاك أقوى كود حساسية داخل لعبة ببجي، عليه بتفعيل كود الحساسية، والذي يتم استخدامه من خلال تنفيذ الآتي:

الخطوة الأولى هي التوجه إلى لعبة ببجي المتوفرة على الهاتف، حتى يتم تشغيلها.

ثم يتم الولوج إلى قائمة الإعدادات حتى يتم النقر على السهم الموجود أسفل الصفحة الرئيسية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة مفاتيح التحكم.

بعد ذلك يقوم اللاعب بإدراج كود الحساسية وهو 7118-9384-2441-1171-707.

يجب تدوين الكود في الخانة الخاصة به.

ثم يتم الضغط على أيقونة بحث، وينتظر اللاعب قليلا حتى يقوم بغلق اللعبة، ثم يقوم بتشغيلها مرة أخرى.

أقوي أسلحة ببجي موبايل

جميع اللاعبين المبتدئين يرغبون دائما في معرفة أفضل كود حساسية ببجي للحصول على أفضل الأسلحة، وأكثرها دقة، حيث من خلال معرفة ذلك، يتمكن اللاعب من اقتناء السلاح الصحيح لمقاتلة الأعداء به بأقل عدد من الطلقات، وفي أقل وقت، لذا من أقوى الأسلحة هي كالآتي: